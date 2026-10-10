Вейпам пропишут лицензию
На Кубани вводят региональный госконтроль за розничной продажей никотинсодержащей продукции
10.10.2026, 07:09
Законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК) в октябре приняло сразу в двух чтениях поправки в краевое законодательство, устанавливающие региональный государственный контроль за розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции, включая электронные системы доставки никотина (вейпы). Изменения приводят кубанскую правовую базу в соответствие с федеральными нормами: в июне 2026 года президент РФ подписал закон, делегирующий субъектам право контролировать розничные точки и самостоятельно вводить ограничения на торговлю вейпами. Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты считают, что передача полномочий местным властям неизбежно приведет к увеличению плотности проверок, выдавливанию мелкого бизнеса крупными сетями, а также создаст риски перетока части нелегального спроса в теневой сектор.
Законодательное собрание Краснодарского края (ЗСК) приняло сразу в двух чтениях поправки в краевой закон об отдельных видах регионального контроля. Документ наделяет органы исполнительной власти региона полномочиями по надзору за соблюдением розничными продавцами и индивидуальными предпринимателями лицензионных требований при реализации табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе вейпы и электронные системы доставки никотина. Принятый законопроект приводит краевую нормативную базу в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
В июне 2026 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон № 186-ФЗ, который передал субъектам РФ право контролировать розничные торговые точки, а также вводить локальные запреты на продажу вейпов на своей территории.
По оценке председателя ЗСК Юрия Бурлачко, введение регионального контроля сделает коммерческий рынок более прозрачным и приведет к сокращению числа его участников за счет отсева недобросовестных продавцов, при этом приоритетом регулирования остается защита здоровья населения и молодежи.
Законопроект, представленный председателем профильного комитета ЗСК Сергеем Орленко, фиксирует переход розничного сегмента под прямое ведение региональных органов власти. В рамках новой модели субъекты РФ получили право выдавать лицензии на розничную торговлю никотинсодержащей продукцией сроком до пяти лет (с госпошлиной 20 тыс. руб. за каждый год действия) и проверять соблюдение лицензионных требований — от площадей торговых точек (не менее 5 кв. м) до отсутствия налоговых задолженностей. С 1 марта 2027 года торговля без соответствующего разрешения окажется под запретом, а безлицензионный оборот в крупном размере (свыше 100 тыс. руб.) станет уголовно наказуемым деянием (ст. 171.3 УК РФ).
Управляющий партнер юридической компании Vita Liberta Сергей Конон отмечает, что введение регионального госконтроля за розничной продажей никотинсодержащей продукции станет первым шагом к кардинальной перестройке локального рынка. По его мнению, смещение центра надзора на уровень местных ведомств приведет к кратному увеличению и повышению плотности проверок торговых точек.
«Согласно новому порядку, розничные сети и ИП обязаны получить лицензии, выдаваемые регионом. Нарушение ключевых требований — от запрета открытой выкладки и торговли в радиусе 100 метров от школ до превышения допустимой концентрации никотина в 20 мг/мл — станет прямым основанием для аннулирования разрешения. С 1 марта 2027 года вводится и уголовная ответственность за нелицензированную розницу со штрафами до 1 млн руб. или лишением свободы на срок до трех лет. В этих условиях преимущество получат крупные сети с отлаженным комплаенсом, тогда как мелкие игроки будут вынуждены покинуть рынок»,— считает господин Конон.
По оценкам собеседника «Ъ-Кубань», ключевым риском ужесточения правил остается рост нелегального оборота, поскольку спрос при сужении легального предложения может сместиться в теневой сегмент. Как отмечает господин Конон, потери краевого бюджета от контрафактного табака в 2025 году превысили 4,7 млрд руб., и без эффективных механизмов пресечения нелегального импорта и торговли ситуация рискует усугубиться.
Партнер адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников уточняет, что принятие краевых поправок не означает мгновенного запуска массовых проверок торговых точек. Базовые положения федерального закона, наделяющие субъекты РФ полномочиями по региональному контролю розницы, вступают в силу с марта 2027 года. Розничному рынку предоставлен переходный период.
«У нового регионального механизма есть существенная юридическая особенность: федеральное законодательство прямо запрещает проведение плановых контрольных мероприятий в рамках данного вида надзора. Внеплановые ревизии возможны исключительно по строгим основаниям закона № 248-ФЗ, поэтому опасения о тотальных плановых визитах инспекторов беспочвенны. Кроме того, право региона проверять торговлю не означает автоматического запрета вейпов»,— пояснил господин Лучников.
Юрист также добавил, что распределение надзорных функций останется гибридным, а федеральный контроль не исчезнет. По оценке Константина Лучникова, добросовестному бизнесу следует использовать переходный период для аудита помещений, проверки договоров с поставщиками и подтверждения прав на используемые торговые площадки, поскольку малый размер предприятия не будет освобождать от исполнения лицензионных норм.
Независимый антикоррупционный эксперт Минюста России Михаил Ажгиревич подчеркивает, что ключевым вызовом для предпринимателей станет необходимость своевременного выполнения финансовых и технических условий лицензирования.
Эксперт также указал, что потенциальное введение полного запрета вейпов на территории Кубани потребует принятия отдельного краевого закона и обязательного уведомления федеральных регуляторов. С появлением профильного контролера число ревизий вырастет, а главным риском для действующих участников рынка станет угроза не успеть оформить лицензионную документацию в срок, резюмировал эксперт.