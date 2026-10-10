Вейпам пропишут лицензию

«Согласно новому порядку, розничные сети и ИП обязаны получить лицензии, выдаваемые регионом. Нарушение ключевых требований — от запрета открытой выкладки и торговли в радиусе 100 метров от школ до превышения допустимой концентрации никотина в 20 мг/мл — станет прямым основанием для аннулирования разрешения. С 1 марта 2027 года вводится и уголовная ответственность за нелицензированную розницу со штрафами до 1 млн руб. или лишением свободы на срок до трех лет. В этих условиях преимущество получат крупные сети с отлаженным комплаенсом, тогда как мелкие игроки будут вынуждены покинуть рынок»,— считает господин Конон.