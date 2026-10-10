«Пузырь ИИ может лопнуть, а фундамент останется»

Технологические сдвиги редко выглядят революциями изнутри. Электричеству потребовалось почти 40 лет, чтобы заметно поднять производительность заводов: сначала паровой двигатель просто заменяли электромотором, не меняя организацию труда. Подлинный эффект пришел, когда перестроили производственные процессы. С искусственным интеллектом, судя по всему, происходит то же самое: технология уже есть, а экономика под нее еще не перестроена.



ИИ принципиально отличается от прежних волн автоматизации. Роботы XX века замещали физический, рутинный труд. Современные модели затрагивают когнитивные задачи: анализ, написание текстов и кода, перевод, первичную юридическую и финансовую работу. Под ударом оказываются те профессии, которые считались защищенными образованием.



Первый эффект — рост производительности и удешевление интеллектуальных услуг. Второй менее очевиден: меняется структура издержек. Когда стоимость «единицы анализа» стремится к нулю, конкурентное преимущество смещается к тому, что остается дефицитным: к данным, вычислительной инфраструктуре, энергии, доверию и доступу к клиенту. Третий эффект самый медленный, но самый глубокий. Он состоит в перестройке организаций: меньше уровней управления, меньше посредников, иные требования к навыкам.



Могут ли завышенные ожидания от ИИ привести к повторению история доткомов? Аналогия уместна, но работает в другую сторону, чем обычно думают. Доткомы лопнули не потому, что интернет оказался пустышкой, а потому, что рынок заплатил за будущее сразу и целиком. Технология победила, многие компании погибли. Amazon упал на 90 % и все равно стал одним из крупнейших бизнесов планеты. С ИИ риск пузыря реален именно в финансовой части: огромные инвестиции в дата-центры и чипы опережают подтвержденную выручку, а оценки предполагают быстрое массовое внедрение. Если окупаемость запаздывает, коррекция неизбежна. Но коррекция капитализации и «преувеличенность» технологии — разные вещи. И вероятнее всего, мы увидим и то, и другое: переоценку отдельных компаний и секторов при продолжающемся реальном проникновении технологии. Пузырь может лопнуть, а фундамент останется. Кроме того, скорость внедрения в реальном бизнесе пока заметно ниже скорости развития самих моделей. Это аргумент в пользу того, что эффект будет растянутым, а не мгновенным.



Географически ключевое соперничество развернется между США и Китаем. При этом Европа, Индия, страны Персидского залива и Юго-Восточная Азия будут бороться за собственную роль. Конкуренция идет по нескольким слоям: передовые модели, производство и доступ к чипам, энергия для дата-центров, данные и регуляторная среда. Экспортные ограничения на чипы превратили технологию в инструмент геополитики, а вычислительные мощности — в стратегический ресурс наравне с нефтью или зерном. По отраслям главными зонами конкуренции станут полупроводники и облачная инфраструктура; энергетика; финансы, право, консалтинг и образование как наиболее «когнитивные» сферы; медицина и фармацевтика, где ИИ ускоряет разработку; производство и логистика, где ИИ соединяется с робототехникой.



Выиграют на этом этапе владельцы дефицитных ресурсов: компании и страны с вычислительной инфраструктурой, энергией и данными. Выиграют организации, которые сумеют перестроить процессы, а не просто «подключить ИИ». Выиграют работники, чей труд ИИ усиливает: специалисты с глубокой предметной экспертизой, умеющие проверять и направлять результат. Проиграют те, кто предлагает стандартизированные когнитивные услуги без уникальной экспертизы, и страны, чья модель роста держалась на дешевом образованном труде в аутсорсинге. Для государств с небольшим рынком и слабой технологической базой риск состоит в зависимости: они станут потребителями чужих моделей и инфраструктуры. Отдельный риск — рост неравенства внутри стран: выгоды от ИИ концентрируются у владельцев капитала и узкой группы высококвалифицированных кадров.



Обратим ли процесс? В техническом смысле нет. Знание уже распространено, открытые модели существуют, «разизобрести» технологию нельзя. Можно замедлить внедрение регулированием, ограничить доступ к чипам, ввести отраслевые запреты, но полностью остановить диффузию при глобальной конкуренции не удастся: страна, которая откажется от дальнейшего внедрения, проиграет той, которая не откажется. Но обратимыми остаются только отдельные траектории: темпы, формы регулирования, распределение выгод. И здесь важнее всего политический выбор. Как общества распорядятся выигрышем в производительности, как переобучат работников и как распределят налоговую нагрузку при сокращении доли труда в доходах, определит, станет ли эта революция источником роста или источником социальной напряженности.



ИИ вряд ли окажется «пустышкой», но и не обещает мгновенного чуда. Более вероятен сценарий, знакомый по истории: финансовая переоценка, за которой следует долгая, неравномерная и политически конфликтная трансформация. Побеждать будут не те, кто первым купил технологию, а те, кто первым перестроил под нее институты, образование и производство.