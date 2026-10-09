Концерт Элджея, выставка «Миры Булгакова» и выступление Дениса Мацуева

В киноконцертном комплексе им. Маяковского выступит стендап-комик Артем Винокур. Он представит новую программу «Все как у взрослых». Это разговор о жизни после 30, когда ответственности становится все больше, а чувство внутренней готовности к ней так и не приходит. Начало в 19:30.