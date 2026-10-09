Концерт Элджея, выставка «Миры Булгакова» и выступление Дениса Мацуева
Куда сходить в Новосибирске с 10 по 16 октября
09.10.2026, 17:24
Когда состоится концерт рэпера Элджея, где пройдет выступление народного артиста РФ Дениса Мацуева и что ждет гостей выставки «Миры Булгакова».
10 октября (суббота)
На сцене «Сибирь-Арены» выступит рэпер Элджей (Алексей Люзенков). Он представит стадионное шоу Gameboy Arena Show — это новое высказывание артиста, возвращение в еще более масштабном формате и встреча со слушателями. Начало в 20:00.
11 октября (воскресенье)
В кинотеатре «Победа» покажут картину «Мы из джаза». Мероприятие пройдет в рамках проекта «100 лет — 100 причин ходить в кино». Эта музыкальная комедия Карена Шахназарова 1983 года стала зрительским триумфом и была признана лучшим фильмом года по опросу журнала «Советский экран». Начало в 11:00.
В Новосибирском краеведческом государственном музее откроется выставка «Миры Булгакова». Экспозиция представит предметы из собрания музея МХАТа. Проект приурочен к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России. Михаил Булгаков известен многим как писатель и врач, но этот проект представляет его в роли драматурга. На выставке представлены личные вещи драматурга, переданные в коллекцию музея его женой Еленой Сергеевной, а также эскизы декораций и костюмов Николая Ульянова, Виктора Симова и Петра Вильямса. Выставка доступна с 12:00.
12 октября (понедельник)
В киноконцертном комплексе им. Маяковского выступит стендап-комик Артем Винокур. Он представит новую программу «Все как у взрослых». Это разговор о жизни после 30, когда ответственности становится все больше, а чувство внутренней готовности к ней так и не приходит. Начало в 19:30.
В концертном зале им. А. М. Каца Новосибирской филармонии пианист Денис Мацуев представит гала-концерт «Диалог поколений». На одной сцене встретятся музыканты разных поколений: от юных дарований до исполнителей с мировым именем. Народный артист России примет участие во всех трех концертах с 12 по 14 октября. Начало в 19:00.
13 октября (вторник)
В лофт-парке «Подземка» выступит певец Мукка. В начале 2026 года он выпустил новый альбом «Дотянуться до солнца», который представит на своем сольном концерте. Прорыв в карьере музыканта произошел в декабре 2018 года с выходом мини-альбома «Девочка с каре». Видеоклип на эту композицию принес ему широкую известность. Начало выступления в 20:00.
В ДК железнодорожников выступит Юлия Савичева — российская певица, финалистка телепроекта «Фабрика звезд 2», участница конкурса «Евровидение-2004». Она выступит со своим сольным концертом, в рамках которого представит свой новый поп-рок альбом «9». Основная концепция концерта — борьба тени и света, отражающая внутренние переживания певицы. Начало в 19:00.
14 октября (среда)
В Доме джаза состоится концерт «Осенний опьяняющий джаз. Вино и джаз». Гости примут участие в дегустации изысканных нот и ярких аккордов, где им предстоит без подсказок угадывать необычные мелодии. В этот вечер всех ожидает познавательное общение с мэтром Иваном Захаровым. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).
15 октября (четверг)
В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Нить времени». В экспозиции представлены женские и мужские традиционные татарские наряды — повседневные и сценические костюмы, а также отдельные элементы образа (платья, штаны, рубашки, верхняя одежда, головные уборы, обувь и украшения). Экспонаты предоставлены региональной общественной организацией «Центр татарской национальной культуры “Ак Калфак”». Выставка доступна с 12:00.
16 октября (пятница)
В Новосибирском государственном художественном музее совместно с Научно-исследовательским музеем пройдет выставка «Рафаэль. Версии». Художественно-просветительский проект объединяет более 70 работ — произведения русских и зарубежных мастеров, вдохновленных творениями Рафаэля Санти (1483–1520), из собрания НИМ РАХ. Выставка доступна с 12:00.