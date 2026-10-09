Любовь Успенская, выставка Зорикто Доржиева и стендап Димы Гаврилова
Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 октября
09.10.2026, 15:43
На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Любовь Успенскую, концерт к 120-летию Дмитрия Шостаковича и группу «Видеокассета твоих родителей». В музеях — побывать на выставках Зорикто Доржиева и Алены Азерной и посетить встречу «История в ароматах». В театральных пространствах — посмотреть спектакль «17 мгновений весны», побывать на стендапе Димы Гаврилова и фестивале читок современных зарубежных пьес. В кино — увидеть фильмы «10 000 часов», «Вам письмо» и участников Mental Health Film Festival. А лекторы расскажут о том, почему Верх-Исетск не стал самостоятельным городом и как события последних лет отразились на индустрии книгопечатания. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Концерты
В Ельцин-центре 11 октября откроют 10-й сезон музыкально-просветительского проекта «Послушайте!». В честь 120-летия Дмитрия Шостаковича выступят звезда мировой оперы Олеся Петрова (меццо-сопрано) и пианист Алексей Гориболь. В программе — арии из оперы «Катерина Измайлова», «Испанские песни» Шостаковича, а также произведения Густава Малера, Бенджамина Бриттена и Бориса Тищенко. Билеты — от 1,8 тыс. до 2,8 тыс. руб.
На концертной площадке «Синдром» 15 октября выступит поп-рок-группа из Саранска «Видеокассета твоих родителей». В программе — презентация нового альбома и главные песни коллектива. Билеты — 1,4 тыс. руб.
В ККТ «Космос» 14 октября пройдет концерт Любови Успенской. Зрители услышат легендарные хиты королевы шансона. Билеты — от 3,5 тыс. до 15 тыс. руб.
В клубе «Нирвана» 15 октября выступит группа Sara. Коллектив отмечает пятилетие альбома «8 поводов для депрессии». В своей рок-музыке с готичными нотами группа поет о психологических проблемах, а сами треки заставляют почувствовать себя героем драматического фильма. Билеты — от 1,3 тыс. до 1,9 тыс. руб.
В большом зале Свердловской государственной филармонии 16 октября состоится концерт Государственного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. В программе — хиты коллектива, а также произведения Дюка Эллингтона, Каунта Бейси и Гленна Миллера. Билеты — от 1,5 тыс. до 3,3 тыс. руб.
На площадке «Фабрика Event Hall» 16 октября состоится большой концерт группы «Полумягкие», посвященный дню рождения коллектива. В программе — все хиты и новые треки. Билеты на танцпол — 1,7 тыс. руб.
Выставки и экскурсии
В международном выставочном центре «Главный проспект» работают выставки Зорикто Доржиева и Алены Азерной. Зорикто Доржиев в своих работах смешивает разные стили и материалы, современные европейские тенденции и классические бурятские мотивы, а в работы всегда добавляет немного игры. Алена Азерная исследует славянские, языческие и христианские мотивы, но в последних работах цикла «Время Я» отходит от ярких цветных изображений и исследует, что есть я для каждого человека и для нее самой. Вход на выставки по билету в галерею.
В Музее Бориса Ельцина 10 октября состоится встреча цикла «Искусство быть свободным» — «История в ароматах». Участники узнают, как ароматы отражали эпохи XX века: от дореволюционной роскоши до позднесоветского дефицита. А коллекционер Галина Федорова расскажет о парфюмерии фабрики «Уральские самоцветы». Мероприятие бесплатное, по регистрации.
В главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) 11 октября состоится лекция из цикла «Все об одном». Искусствовед Ирина Кудрявцева расскажет о советском экспрессионизме на примере картины Б. А. Голополосова «Бурильщики», представленной на выставке «Поколения новаторов». Билеты — 500 руб.
В пространстве «Синара Арт» 13 октября пройдет экскурсия-размышление «Провокаторы и провоцируемые. Художественный бунт» по выставке «Временные явления». Искусствовед Анна Збар обсудит с посетителями, как искусство 1990–2000-х годов переосмысливало наследие авангарда и превращало зрителя из наблюдателя в соавтора. Билеты — 500 руб.
В пространстве «Синара Арт» 15 октября состоится арт-медиация с художницей Ритой Хаак по ее персональной выставке «Цветочный лес». Автор расскажет о том, как наблюдение превращается в художественный образ и почему ее мир невозможно исследовать до конца. Билеты — 600 руб.
Спектакли и перфомансы
В культурном центре «Урал» 12 октября труппа «Классического русского балета» исполнит балет «Лебединое озеро». Зрителей ждет классическая подача знаменитой истории о любви, испытаниях и преодолении препятствий. В постановке постарались передать атмосферу средневекового замка. Билеты — от 2 тыс. до 3 тыс. руб.
В баре «Самоцвет» 13 и 15 октября пройдет фестиваль читок современных зарубежных пьес «Переводчик переводит». В первый день можно услышать пьесы «Жена» Мацея Войтышко (Польша) и «Дневник продавца мясных деликатесов» Мартона Герлоци (Венгрия). Во второй день фестиваля — читки пьес французских драматургов Бернара-Мари Кольтеса «Западная пристань» и Жана-Франсуа Сивадье «Стражи». Билеты — 1 тыс. руб.
Театр «Игра» 15 октября покажет спектакль «Гриша не свидетель». Постановка выстроена как школьное мероприятие, где независимо от драм за кулисами на сцене все должны быть идеальными и счастливыми. Главный герой — Гриша, который понимает, что больше не хочет быть хорошим мальчиком, скрывающим свои темные стороны, и молчаливым свидетелем происходящего вокруг. Билеты — 1 тыс. руб.
В культурном центре «Урал» 15 октября выступит стендапер Дима Гаврилов с новой программой «Темная лошадка». Новый сольный тур представит участник шоу на ТНТ и Стендап-клуба №1. Билеты — от 1,3 тыс. до 2,6 тыс.
В здании Екатеринбургского театра кукол 16 октября Новоуральский театр драмы сыграет спектакль «17 мгновений весны». Это попытка посмотреть другими глазами на события весны 1945-го, а не просто повторить экранизацию на театральной сцене. Вымышленные персонажи здесь сталкиваются с реально существовавшими историческими личностями, а автор романа сам становится полноценным участником повествования. Билеты — 750 руб.
Кино
В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 10 октября пройдет встреча шведского киноклуба и показ фильма «10 000 часов». Это картина о герое, который решает проверить теорию о том, что для мастерства нужно десять тысяч часов практики, и стать профессиональным футболистом после тридцати лет. После просмотра пройдет обсуждение на русском языке. Вход свободный, по регистрации.
В рамках фестиваля Mental Health Film Festival в Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 11 октября пройдут кинопоказы. Сначала покажут спецблок короткого метра «Писательство», исследующий ментальные кризисы и травмы авторов, затем фильм «Искусство ничего не делать» — медитативное размышление о цене творчества и поиске себя. Вход на каждый показ — 400 руб.
В рок-зале Музея андеграунда 11 октября состоится показ в рамках ретроспективы фестиваля «Гуща». Его идейный вдохновитель Илья Калин представит короткометражки несуществующей киностудии и поделится опытом создания абсурдистского кино. Билеты —500 руб.
В баре «Салют» 11 сентября покажут и обсудят фильм «Вам письмо». Он о том, как два человека встречаются на сайте знакомств, но не могут узнать друг друга в реальной жизни. Показ проведет киноклуб «Кинохромосома». Билеты — 400 руб.
Лекции
В библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 14 октября пройдет лекция Анны Васильченко «Современная книготорговля в России». Спикер расскажет о том, как события последних лет изменили индустрию книгопечатания и читательские привычки. Билеты — 300 руб.
В Ельцин-центре 15 октября пройдет лекция историка и исследователя города Евгения Бурденкова «Верх-Исетск. 300 лет истории». Мероприятие пройдет в рамках публичной программы выставки «ВИЗ. Вода зовет город», подготовленной совместно с издательским домом «Коммерсантъ-Урал». Лектор расскажет, как появился и развивался Верх-Исетск и почему, несмотря на все шансы, он так и не стал самостоятельным городом. Вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.
В кинозале Ельцин-центра 16 октября пройдет лекция цикла «Место для музыки. Богдан Королек говорит и показывает». Первая встреча нового сезона посвящена теме катастроф — от стихийных бедствий в операх-балетах Жан-Филиппа Рамо до рокового марша Хельмута Лахенмана. Билеты — 650 руб.