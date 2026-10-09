Любовь Успенская, выставка Зорикто Доржиева и стендап Димы Гаврилова

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Любовь Успенскую, концерт к 120-летию Дмитрия Шостаковича и группу «Видеокассета твоих родителей». В музеях — побывать на выставках Зорикто Доржиева и Алены Азерной и посетить встречу «История в ароматах». В театральных пространствах — посмотреть спектакль «17 мгновений весны», побывать на стендапе Димы Гаврилова и фестивале читок современных зарубежных пьес. В кино — увидеть фильмы «10 000 часов», «Вам письмо» и участников Mental Health Film Festival. А лекторы расскажут о том, почему Верх-Исетск не стал самостоятельным городом и как события последних лет отразились на индустрии книгопечатания. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».