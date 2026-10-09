В Перми завершили восстановление фасада пострадавшего от БПЛА дома

Подрядчик закончил ремонт фасада, подъездов, отделочные работы в лифтовых холлах на лестничных маршах, полностью восстановил тепловой контур и остекление, а также заменил 28 дверей — шесть в квартирах и 22 в местах общего пользования. С 29 сентября в квартиры жителей, за исключением пяти пострадавших квартир, где сейчас продолжается ремонт, запущено тепло.