В Перми завершили восстановление фасада пострадавшего от БПЛА дома
Обновлено09.10.2026, 15:07
В Перми завершились основные работы по восстановлению многоквартирного дома, поврежденного при атаке БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Подрядчик закончил ремонт фасада, подъездов, отделочные работы в лифтовых холлах на лестничных маршах, полностью восстановил тепловой контур и остекление, а также заменил 28 дверей — шесть в квартирах и 22 в местах общего пользования. С 29 сентября в квартиры жителей, за исключением пяти пострадавших квартир, где сейчас продолжается ремонт, запущено тепло.
В одной из наиболее пострадавших квартир полностью восстановлены поврежденная стена и межкомнатные перегородки, заменены окна. Также завершены штукатурные работы и начались отделочные. В других квартирах завершаются отделочные работы.
Напомним, 7 сентября Пермь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 27 БПЛА. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом, два человека погибли. Еще четыре человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело по факту теракта. Жителям дома, а также семье погибших и пострадавшим выплатили компенсации.