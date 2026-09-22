Жителям поврежденного при атаке БПЛА дома выплатили компенсацию

Жителям многоквартирного дома в Кировском районе Перми, поврежденного при атаке БПЛА 7 сентября, произвели выплаты по возмещению ущерба за утрату движимого имущества. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выплаты производились из резервного фонда Пермского края по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина. Сумма выплат была сформирована с учетом ущерба движимому имуществу первой необходимости индивидуально для каждой квартиры.

Компенсацию выплатили собственникам семи пострадавших квартир. Ранее им оказали материальную помощь для приобретения товаров первой необходимости. Также на прошлой неделе компенсацию выплатили семье погибших и пострадавшим в ходе атаки БПЛА.

Сейчас идет восстановление поврежденного жилого дома. В ближайшее время подрядчик планирует закрыть тепловой контур здания. Восстановление фасада дома планируется завершить до 10 октября.