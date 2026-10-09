«Энергия» из Ельца подала иск к Воткинскому заводу более чем на 100 млн рублей

АО «Воткинский завод» было зарегистрировано в октябре 2010 года. Предприятие оборонно-промышленного комплекса входит в контур Роскосмоса и выпускает ракетную технику, промышленное оборудование и др. Воткинский завод участвовал в производстве ракет «Тополь-М» и «Ярс», а также ракет для комплекса «Искандер-М». Предприятие появилось в Воткинске в сентябре 1759 года. Штатная численность завода превышает 12,1 тыс. человек. Гендиректор — Игорь Чурбанов. Уставной капитал АО составляет 14,9 млрд руб.