«Энергия» из Ельца подала иск к Воткинскому заводу более чем на 100 млн рублей
Удмуртское предприятие известно производством ракет «Тополь-М»
Обновлено09.10.2026, 15:47
Крупный производитель химических источников тока «Энергия» из Липецкой области подал иск к АО «Воткинский завод» на 106,4 млн руб. Соответствующая карточка появилась в Картотеке арбитражных дел 8 сентября. Исковое заявление подано в Арбитражный суд Удмуртии. Подробности дела не раскрываются, поскольку, узнал «Ъ-Удмуртия», материалы связаны с гособоронзаказом.
АО «Воткинский завод» было зарегистрировано в октябре 2010 года. Предприятие оборонно-промышленного комплекса входит в контур Роскосмоса и выпускает ракетную технику, промышленное оборудование и др. Воткинский завод участвовал в производстве ракет «Тополь-М» и «Ярс», а также ракет для комплекса «Искандер-М». Предприятие появилось в Воткинске в сентябре 1759 года. Штатная численность завода превышает 12,1 тыс. человек. Гендиректор — Игорь Чурбанов. Уставной капитал АО составляет 14,9 млрд руб.
ПАО «Энергия» было зарегистрировано в октябре 1992 года. Предприятие занимается разработкой и производством накопителей энергии и химических источников тока для различных сфер применения. На рынке — с середины XX века. «Энергия» базируется в городе Елец. Руководит предприятием Алексей Низкоус. Выручка «Энергии» в 2025 году составила 22,5 млрд руб.