В Ярославле ограничат движение на Красном съезде из-за закрытия мотосезона
09.10.2026, 13:41
В Ярославле 10 октября временно ограничат движение транспорта на участке улицы Красный съезд от Советской улицы до Волжской набережной (нижний ярус). Ограничения связаны с проведением мероприятия по закрытию мотосезона 2026 года, сообщили в мэрии Ярославля.
Проехать по указанному участку будет нельзя с 05:00 до 14:00 10 октября. Остановка и стоянка транспорта на этом отрезке будут запрещены с 19:00 9 октября до 14:00 10 октября.