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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Сибирь

Ракетостроителей собирают по частям

Заочно арестован обвиняемый в хищении полумиллиарда рублей в Центре Хруничева

09.10.2026, 13:25
Новый фигурант появился в деле о масштабных хищениях при выполнении госконтракта по техническому переоснащению завода «Полет» в Омске для организации там серийного выпуска ракет-носителей «Ангара». Еще одним предполагаемым участником мошеннической схемы следствие считает Евгения Маклакова — бывшего топ-менеджера космического Центра имени М. В. Хруничева, в состав которого входит «Полет». Обвиняемого объявили в розыск, суд в Омске санкционировал его заочный арест.
Число фигурантов уголовного дела, связанного с переносом производства «Ангары» в Омск, снова выросло

Число фигурантов уголовного дела, связанного с переносом производства «Ангары» в Омск, снова выросло

Петр Яцун/Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Сибирь», Центральный районный суд Омска заочно арестовал находящегося в розыске Евгения Маклакова — одного из бывших руководителей управления капитального строительства, реализации инвестиционных программ и капитальных вложений АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Обвинения, которые выдвинуты против Евгения Маклакова, по данным источников «Ъ-Сибирь», связаны с расследованием крупных хищений бюджетных средств при выполнении госконтракта по реконструкции и техническому перевооружению корпусов ПО «Полет» — омского филиала Центра Хруничева. На промплощадке «Полета» должны были развернуть серийное производство ракет-носителей семейства «Ангара».

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей модульного типа. Они используют кислородно-керосиновое топливо и выводят полезную нагрузку от легкого до тяжелого класса на низкую околоземную орбиту. Как писал «Ъ», в апреле этого года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко окончательный переезд производства ракет Центра Хруничева на завод «Полет». Производство легкой «Ангары-1.2» и первых двух ступеней тяжелой «Ангары-А5» уже было налажено на омском предприятии, а в Москве выпускали верхние ступени и головные обтекатели для тяжелой ракеты. Новый план должен быть реализован к 2029 году и предполагает полную консолидацию всего цикла на одной производственной площадке.

В мае 2026 года правоохранители задержали бывшего директора фирмы-подрядчика «РСТ-генподряд» 53-летнего Дмитрия Золотарева, возглавлявшего компанию в 2016—2025 годах. Согласно версии следствия, с ноября 2022-го по июнь 2025 года он в составе группы похитил свыше 545 млн руб. Бизнесмен, по материалам дела, якобы изготовил и предоставил в управление Федерального казначейства по Москве липовые документы о приобретении ООО «РСТ-генподряд» у подконтрольных ему компаний мостовых кранов по завышенной цене для реконструкции омской площадки. Предпринимателю инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы) и по решению суда заключили под стражу. В последующем коммерсанту продлевали эту меру пресечения.
В сентябре вслед за ним в СИЗО водворили бухгалтера «РСТ-генподряд» Елену Федюкову и Александра Рыбакова, занимавшего должность замдиректора ракетно-космического завода по капитальному строительству и инвестиционным программам Центра Хруничева. Сумма предполагаемых хищений выросла до 630 млн руб. Другого топ-менеджера космического центра, Евгения Маклакова, задержать не удалось, и его объявили в розыск. Получить комментарий стороны защиты не удалось.
Тем временем 12 октября будет утвержден конкурсный управляющий ООО «РСТ-генподряд», которое в сентябре этого года арбитражный суд Москвы признал банкротом (конкурсное производство введено на срок до 7 марта 2027 года). Соответствующий иск подавало ООО «Фордевинд» с объемом требований 26,85 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году «РСТ-генподряд» показал доход 984 млн руб., убытки компании составили около 93 млн руб.

Альберт Константинов, Новосибирск

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