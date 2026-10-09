Ракетостроителей собирают по частям

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей модульного типа. Они используют кислородно-керосиновое топливо и выводят полезную нагрузку от легкого до тяжелого класса на низкую околоземную орбиту. Как писал «Ъ», в апреле этого года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко окончательный переезд производства ракет Центра Хруничева на завод «Полет». Производство легкой «Ангары-1.2» и первых двух ступеней тяжелой «Ангары-А5» уже было налажено на омском предприятии, а в Москве выпускали верхние ступени и головные обтекатели для тяжелой ракеты. Новый план должен быть реализован к 2029 году и предполагает полную консолидацию всего цикла на одной производственной площадке.