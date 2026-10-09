«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 179
09.10.2026, 13:18
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как федеральный конкурс «Создай НАШЕ» помогает молодым предпринимателям превращать технические идеи в бизнес и выходить на первую выручку.
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Отсутствие страха и закостенелых шаблонов, пожалуй, главное преимущество молодого предпринимателя. Там, где классический бизнесмен видит сложный технологический барьер, молодой стартапер находит возможность. Сегодня студенты и вчерашние выпускники создают не только микрокомпании в сфере общепита, услуг, но и тяжелый промышленный хайтек, а также алгоритмы на базе искусственного интеллекта.
Превратить смелые технические идеи в реальный устойчивый бизнес молодежи помогает и федеральный конкурс «Создай НАШЕ» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». За все время через него прошли 23 тыс. молодых предпринимателей. И только в этом году на конкурс заявилось 11 тыс. человек, на треть больше, чем годом ранее. В результате 100 победителей получили по 1 млн руб. на развитие своего проекта или старт бизнеса, рассказала “Ъ FM” заместитель генерального директора Корпорации МСП Юлия Ждан:
«Также все победители получили возможность пройти бесплатную акселерационную программу Корпорации МСП. На акселераторе участники смогли не только закрыть пробелы в знаниях, сколько, по сути, пересобрать свой проект под конкретные задачи. Мы увидели команды с сильной инженерной и предметной экспертизой, но практически всем участникам не хватало предпринимательского фокуса. За три месяца работы в программе под руководством персональных наставников они перешли от позиции, по сути, специалиста к роли управленца. И именно это привело к конкретным результатам. Участники уже подписали первые соглашения о партнерстве, нашли инвесторов и вышли на свою первую выручку. Несмотря на достаточно юный возраст участников, мы увидели большое количество проектов в сфере высоких технологий, промышленности, современных платформенных решений и сервисов на базе искусственного интеллекта».
7 октября победители конкурса презентовали свои прототипы 30 ведущим инвесторам страны — от «Сколково» и ВЭБ.РФ до крупных венчурных фондов.