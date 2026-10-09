«Стать коммерсантом»

«Также все победители получили возможность пройти бесплатную акселерационную программу Корпорации МСП. На акселераторе участники смогли не только закрыть пробелы в знаниях, сколько, по сути, пересобрать свой проект под конкретные задачи. Мы увидели команды с сильной инженерной и предметной экспертизой, но практически всем участникам не хватало предпринимательского фокуса. За три месяца работы в программе под руководством персональных наставников они перешли от позиции, по сути, специалиста к роли управленца. И именно это привело к конкретным результатам. Участники уже подписали первые соглашения о партнерстве, нашли инвесторов и вышли на свою первую выручку. Несмотря на достаточно юный возраст участников, мы увидели большое количество проектов в сфере высоких технологий, промышленности, современных платформенных решений и сервисов на базе искусственного интеллекта».