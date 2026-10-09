ФАС пригрозила «Ижавиа» антимонопольным делом за плату за регистрацию пассажиров

В ведомстве пояснили, что тарифы на обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, а расходы на регистрацию должны входить в базовый тариф за обслуживание пассажиров. Однако «Ижавиа» выделила предоставление доступа к автоматизированной системе регистрации в отдельную услугу и взимала за нее дополнительную плату с авиакомпаний.