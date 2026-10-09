ФАС пригрозила «Ижавиа» антимонопольным делом за плату за регистрацию пассажиров
Надзорный орган вынес авиакомпании предупреждение
09.10.2026, 12:39
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение АО «Ижавиа», которое является главным оператором аэропорта Ижевска, из-за взимания отдельной платы за обеспечение регистрации и отправки пассажиров и багажа. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по региону.
В ведомстве пояснили, что тарифы на обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, а расходы на регистрацию должны входить в базовый тариф за обслуживание пассажиров. Однако «Ижавиа» выделила предоставление доступа к автоматизированной системе регистрации в отдельную услугу и взимала за нее дополнительную плату с авиакомпаний.
По оценке ФАС, такие действия содержат признаки навязывания авиаперевозчикам невыгодных условий договора. Эту позицию, как сообщили в службе, поддерживает Минтранс России.
Если «Ижавиа» не исполнит предупреждение, ФАС возбудит антимонопольное дело.