Первый детский сад по механизму КРТ начали строить в Ярославле
09.10.2026, 12:36
В Ярославле началось строительство детского сада на 250 мест в микрорайоне Тверицы. Объект возводят в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ). Это первый социальный объект, строительство которого в городе ведется по такому механизму, сообщила мэрия Ярославля.
Работы на площадке начались в мае. К настоящему времени подготовлена строительная площадка и выполнен фундамент здания. Следующий этап — возведение этажей, после чего строители приступят к внутренним работам и благоустройству территории. Контракт рассчитан на три года.
Проектную документацию застройщик подготовил за собственный счет. Это предусмотрено социальными обязательствами инвестора по договору КРТ.
Помимо детского сада на 250 мест, договор предусматривает строительство в Тверицах еще одного детского сада и школы.