Новому мосту в Новосибирске дали название «Ново-Николаевский»
09.10.2026, 12:14
Четвертому автомобильному мосту через Обь в Новосибирске официально присвоили название «Ново-Николаевский». Соответствующее постановление подписал мэр Максим Кудрявцев.
С инициативой о присвоении такого названия объекту ранее выступил Музей Новосибирска. В поддержку инициативы высказались 70% участников опроса, который завершился 1 октября. До 1925 года Новосибирск носил название Новониколаевск.
Как писал «Ъ-Сибирь», ввести в эксплуатацию четвертый мост в Новосибирске первоначально планировалось в декабре 2023 года, но сроки строительства неоднократно сдвигались. В декабре прошлого года было запущено рабочее движение по объекту, завершить полностью все работы планировалось в 2026 году. В июле этого года подрядчик строительства моста — ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «ВИС») — обратился в арбитражный суд с иском к региональному министерству транспорта с требованием внести изменения в концессионное соглашение и перенести срок ввода в эксплуатацию. В настоящее время продолжаются работы по созданию дорожных развязок.