Суд обязал концессионера четвертого моста в Новосибирске выплатить 230 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск минтранса региона к ООО «Сибирская концессионная компания» (СКК, входит в группу «ВИС») о взыскании с организации 229,8 млн руб. за срыв графика строительных работ при возведении четвертого моста через Обь. Решение не вступило в законную силу, указывается в карточке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростислав Нетисов / Коммерсантъ Фото: Ростислав Нетисов / Коммерсантъ

С иском министерство обратилось в феврале этого года. Концессионное соглашение о строительстве объекта было заключено с СКК в декабре 2017 года. В 2021 году сообщалось, что общие вложения в проект из федерального и регионального бюджетов составят 43,5 млрд руб. В 2022-м председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 7 млрд руб. на завершение строительства моста в связи с удорожанием стройматериалов.

Сроки ввода объекта переносились с 2023 года. В декабре 2025-го движение автотранспорта по мосту было запущено, однако завершить полностью все работы планировалось в 2026 году. В середине июля СКК обратилась в арбитражный суд с иском к областному министерству транспорта с требованием внести изменения в концессионное соглашение и перенести срок ввода моста в эксплуатацию. В настоящее время продолжаются работы по созданию дорожных развязок.

Александра Стрелкова