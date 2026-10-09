В Прикамье отклоняют 79% заявок на получение розничного кредита
09.10.2026, 12:10
Доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в сентябре 2026 года составила в Пермском крае 79,1%. По сравнению с августом текущего года этот показатель снизился на 0,1%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Наибольшие доли отказов по всем заявкам на розничные кредиты в регионах РФ в сентябре 2026 года зафиксированы в Забайкальском крае (82,3%), Кемеровской области (81,5%), Ставропольском (81,1%) и Алтайском (80,9%) краях, а также в Иркутской области (80,8%).