В Прикамье отклоняют 79% заявок на получение розничного кредита

Доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в сентябре 2026 года составила в Пермском крае 79,1%. По сравнению с августом текущего года этот показатель снизился на 0,1%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.