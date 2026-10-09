Выдано разрешение на строительство спорткомплекса в Мотовилихе
Обновлено09.10.2026, 12:10
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на строительство многофункционального спортивного комплекса «Территория спорта». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Объект будет построен на ул. Лебедева в Мотовилихинском районе, рядом с УДС «Молот». Подрядчик завершил на площадке все подготовительные работы: организованы временные дороги и проезды, объект подготовлен для строительства и мероприятия для установки крана. Завершить проект планируется в 2028 году.
В состав спорткомплекса войдут ледовая арена, универсальные спортивные залы для игры в баскетбол и волейбол, бассейн, залы для единоборств, художественной гимнастики, бадминтона и настольного тенниса, а также административно-бытовые и медицинские помещения. На прилегающей территории возведут стадион с футбольным полем с искусственным газоном, легкоатлетическим ядром с беговыми дорожками, секторами для прыжков и толкания ядра, а также два открытых теннисных корта. Особенностью архитектуры проекта является функциональная входная группа: центральный вестибюль будет выполнять роль распределительного узла.
Застройщиком СК является управление капитального строительства Пермского края. Проектную документацию подготовило ООО «Верхнекампроект».