В Рыбинске выставили на торги бывшее здание отдела полиции
09.10.2026, 11:31
В Рыбинске на торги выставили бывшее здание отдела полиции на улице Толбухина, 10. Начальная цена объекта составляет 9,5 млн руб. Об этом сообщило правительство Ярославской области.
На продажу выставлены двухэтажное здание площадью 633,2 кв. м и земельный участок площадью 4,2 тыс. кв. м. Аукцион назначен на 13 ноября, заявки принимаются до 10 ноября.
В прошлом году объект включили в региональную программу приватизации. Она предусматривает продажу имущества, которое не используется для государственных нужд, но требует расходов на содержание.
По данным министра имущественных отношений Ярославской области Елены Ермоловой, с начала 2026 года регион реализовал 24 лота общей стоимостью 494,5 млн руб. Среди них — гостиница в Ростове Великом, бывшее здание центра занятости в Рыбинске и недостроенная станция техобслуживания в Ярославле.