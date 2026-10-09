В Рыбинске выставили на торги бывшее здание отдела полиции

По данным министра имущественных отношений Ярославской области Елены Ермоловой, с начала 2026 года регион реализовал 24 лота общей стоимостью 494,5 млн руб. Среди них — гостиница в Ростове Великом, бывшее здание центра занятости в Рыбинске и недостроенная станция техобслуживания в Ярославле.