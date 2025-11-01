ФОК под Белгородом построит подрядчик из Чечни

Министерство строительства Белгородской области заключило контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Таврово-4 села Таврово Белгородского района с чеченским ООО «Техстрой». Компания предложила выполнить работы за 444,8 млн руб., снизив начальную стоимость в 486,1 млн на 41,8 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

В ходе конкурса за подряд боролись два претендента — юрлицо второго не раскрывается, он оценил свои услуги в 447,2 млн руб.

«Техстрою» предстоит с 12 января 2026 года до 20 ноября 2027-го возвести здание с переменной этажностью (один — три этажа) и благоустроить прилегающую территорию. Согласно проекту, площадь ФОКа составит более 3 тыс. кв. м, а посещаемость — 69 человек в смену.

Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Тогда предлагалась аналогичная начальная стоимость контракта.

По данным Rusprofile, ООО «Техстрой» зарегистрировано в 2007 году в чеченском Грозном. Уставный капитал — 50 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор — Руслан Дадаев. Единственный владелец — Мусса Эсмурзиев. Выручка в 2023 году составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 108,5 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. До этого компания выступала подрядчиком при реализации 34 госконтрактов на общую сумму 12 млрд руб., однако последние выигранные торги приходятся на октябрь 2022 года. Тогда компания выполняла работы по строительству общежития на 250 мест для ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. Вернадского» в Симферополе за 497,8 млн руб.

Вчера министерство строительства Воронежской области объявило открытый конкурс на завершение строительства поликлиники в райцентре Панино. Начальная цена контракта — 338,8 млн руб.

Ульяна Ларионова