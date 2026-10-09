Обвиняемых в покушении на хищение 136 тонн нефти будут судить в Добрянке
09.10.2026, 10:36
Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении участников преступной группы, обвиняемых в покушении на кражу, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как установило следствие, в сентябре 2025 года участники организованной группы осуществили незаконную врезку в трубопровод в Добрянском округе. Фигуранты планировали похитить более 136 тонн нефти стоимостью 4 млн руб., однако были задержаны полицейскими. Уголовное дело рассмотрит Добрянский районный суд.