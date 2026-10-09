Обвиняемых в покушении на хищение 136 тонн нефти будут судить в Добрянке

Как установило следствие, в сентябре 2025 года участники организованной группы осуществили незаконную врезку в трубопровод в Добрянском округе. Фигуранты планировали похитить более 136 тонн нефти стоимостью 4 млн руб., однако были задержаны полицейскими. Уголовное дело рассмотрит Добрянский районный суд.