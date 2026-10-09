Дело экс-сотрудников ФСИН о превышении полномочий дошло до суда в Астрахани
09.10.2026, 10:36
Суд в Астрахани рассмотрит уголовное дело бывшего начальника исправительной колонии и трех его подчиненных. Экс-сотрудников ФСИН обвиняют в превышении должностных полномочий и взяточничестве (п.п. «г, е» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
По данным следствия, фигуранты незаконно привлекли к административной ответственности трех граждан за предположительный пронос мобильного телефона в колонию. На основании недостоверных материалов потерпевших оштрафовал суд. Позднее постановления были отменены.
В марте 2026 года начальник ИК потребовал от одного из осужденных 100 тыс. руб. под предлогом частичной оплаты мебели. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК, УФСБ и ФСИН. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.