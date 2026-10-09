Дело экс-сотрудников ФСИН о превышении полномочий дошло до суда в Астрахани

В марте 2026 года начальник ИК потребовал от одного из осужденных 100 тыс. руб. под предлогом частичной оплаты мебели. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК, УФСБ и ФСИН. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.