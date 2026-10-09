Прием заявок на пост сити-менеджера Уфы начнется 13 октября
09.10.2026, 10:19
Горсовет Уфы объявил прием документов от кандидатов, желающих возглавить администрацию Уфы. Заявки будут приниматься с 13 по 23 октября.
Глава администрации Уфы избирается на конкурсной основе. 30 октября должно состояться заседание конкурсной комиссии, на котором будет принято решение о допуске кандидатов. Сам конкурс состоится 9 ноября. Наконец, решение о назначении главы администрации примут депутаты горсовета Уфы на очередном заседании.
В конкурсную комиссию, сообщает горсовет Уфы, входят заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Данияр Абдрахманов, вице-спикер Курултая Салават Хусаинов и председатель госкомитета республики по юстиции Владимир Спеле. От горсовета в комиссии участвуют депутаты Александр Мельников и Руслан Зайнуллин, а также секретарь совета Татьяна Коротеева.
С февраля 2022 года главой администрации Уфы был Ратмир Мавлиев. С 1 июня исполняет обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов.