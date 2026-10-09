Прием заявок на пост сити-менеджера Уфы начнется 13 октября

Глава администрации Уфы избирается на конкурсной основе. 30 октября должно состояться заседание конкурсной комиссии, на котором будет принято решение о допуске кандидатов. Сам конкурс состоится 9 ноября. Наконец, решение о назначении главы администрации примут депутаты горсовета Уфы на очередном заседании.