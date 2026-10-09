Суд приостановил работу золотодобывающей компании «Воскресенка» в Кузбассе
09.10.2026, 10:14
Тисульский райсуд Кемеровской области приостановил деятельность ООО «Воскресенка», занимающегося добычей россыпного золота на территории Тисульского муниципального округа. Ограничения в отношении компании введены сроком на 90 суток, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
В сообщении указывается, что «Воскресенка» оформила право пользования одноименной рекой для сброса сточных вод, нарушив требования водного законодательства и создав угрозу загрязнения реки. Компания признана виновной в самовольном занятии водного объекта или пользовании им с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП РФ).
Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2025 года суд уже приостанавливал работу «Воскресенки» на 80 суток за аналогичные нарушения.
По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО «Воскресенка» принадлежат Виктории Благовой, совладелице ряда добывающих предприятий на Дальнем Востоке.