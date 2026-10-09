Суд приостановил работу золотодобывающей компании «Воскресенка» в Кузбассе

В сообщении указывается, что «Воскресенка» оформила право пользования одноименной рекой для сброса сточных вод, нарушив требования водного законодательства и создав угрозу загрязнения реки. Компания признана виновной в самовольном занятии водного объекта или пользовании им с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП РФ).