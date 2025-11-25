Суд Кузбасса приостановил работу золотодобывающей компании за сброс сточных вод

Тисульский районный суд Кузбасса приостановил работу золотодобывающего ООО «Воскресенка» на 80 суток из-за загрязнения реки. Компанию признали виновной в нарушении ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По данным суда, компания сбрасывала сточные воды в реку Воскресенка, приток реки Кии, текущую мимо населенных пунктов региона. «Представитель ООО подтвердил согласие с установленными нарушениями и сообщил о мерах по их устранению»,— говорится в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО «Воскресенка» принадлежат Виктории Благовой, совладелице ряда добывающих предприятий на Дальнем Востоке. До июня 2025-го 50% доли организации принадлежали Александру Мецнеру и Евгению Тырышкину.

Александра Стрелкова