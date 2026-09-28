Bild: немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России
Немецкие спецслужбы усилили давление на российскую дипломатическую миссию в Берлине, организовав демонстративную слежку за зданием посольства России. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.
По информации издания, за последние несколько дней над строго охраняемой территорией российского посольства курсировали вертолеты, а у входов в здание дежурили фургоны, которые, предположительно, принадлежат немецким спецслужбам. Цель таких демонстративных мер — усиление давления на сотрудников дипмиссии, пишет Bild.
1 сентября власти ФРГ в ответ на инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига объявили о закрытии генконсульства РФ в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге заявил, что отношения двух стран сейчас «тяготеют к нулю».
Для немецких властей претензии к российской дипмиссии связаны с использованием дипломатического иммунитета для вербовки информаторов в политических, деловых, научных кругах и вооруженных силах, а также для агентурных, диверсионных и дезинформационных операций. В этом смысле демонстративное наблюдение выступает не только способом контроля, но и публичным сигналом давления на представительство, которое в Берлине рассматривают как потенциальный канал такой деятельности.
Ограничения дипломатического присутствия последовательно ужесточались с 2022 года: в апреле того года Германия выслала 40 российских дипломатических работников, в апреле 2023 года — еще более 20, а в мае 2023 года отозвала согласие на работу четырех из пяти российских генконсульств. С 1 января 2024 года эти четыре консульства утратили дипломатический статус. В качестве ответных мер после обвинения России в инцидентах с беспилотниками власти ФРГ также объявили о скором закрытии генконсульства России в Бонне и расторгли соглашение о работе Русского дома в Берлине. Таким образом, нынешние меры затрагивают уже оставшиеся элементы российской дипломатической и связанной с ней инфраструктуры в Германии.