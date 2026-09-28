Bild: немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России

Немецкие спецслужбы усилили давление на российскую дипломатическую миссию в Берлине, организовав демонстративную слежку за зданием посольства России. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

По информации издания, за последние несколько дней над строго охраняемой территорией российского посольства курсировали вертолеты, а у входов в здание дежурили фургоны, которые, предположительно, принадлежат немецким спецслужбам. Цель таких демонстративных мер — усиление давления на сотрудников дипмиссии, пишет Bild.

1 сентября власти ФРГ в ответ на инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига объявили о закрытии генконсульства РФ в Бонне и расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на сегодняшнем брифинге заявил, что отношения двух стран сейчас «тяготеют к нулю».