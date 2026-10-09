Приставы арестовали у пермских неплательщиков Toyota Land Cruiser и Cadillac Escalade
Обновлено09.10.2026, 09:54
Сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю провели рейды по адресам должников за коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.
В поле зрения сотрудников ведомства оказались жители, имеющие исполнительные производства на значительные суммы. Так, один из пермяков задолжал за отопление и горячее водоснабжение более 400 тыс. руб. В рамках принудительного взыскания пристав арестовал принадлежащий должнику автомобиль Toyota Land Cruiser. Неплательщикам с меньшими суммами долга вручили требования об оплате с указанием конкретного срока, а также повестки для явки на прием в ГУ ФССП.
Кроме того, судебные приставы с помощью комплекса автоматического выявления автомобилей должников остановили и наложили арест на автомобиль Cadillac Escalade, владелец которого не оплачивал коммунальные счета.