Приставы арестовали у пермских неплательщиков Toyota Land Cruiser и Cadillac Escalade

В поле зрения сотрудников ведомства оказались жители, имеющие исполнительные производства на значительные суммы. Так, один из пермяков задолжал за отопление и горячее водоснабжение более 400 тыс. руб. В рамках принудительного взыскания пристав арестовал принадлежащий должнику автомобиль Toyota Land Cruiser. Неплательщикам с меньшими суммами долга вручили требования об оплате с указанием конкретного срока, а также повестки для явки на прием в ГУ ФССП.