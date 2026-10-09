В Ярославле открылась выставка к 150-летию создателя Частной оперы Сергея Зимина
09.10.2026, 08:34
В Ярославском музее-заповеднике 8 октября открылась выставка «Эффект Оперы Зимина», посвященная 150-летию со дня рождения основателя одного из крупнейших частных оперных театров Москвы начала XX века. Экспозиция включает более 250 архивных материалов из собрания Бахрушинского театрального музея, в том числе эскизы декораций и костюмов, афиши, фотографии и личные документы Сергея Зимина.
Сергей Зимин происходил из семьи московских промышленников, но решил посвятить себя оперному искусству. В 1904 году он открыл в Москве собственную Частную оперу. За 13 сезонов в театре было сыграно более 3 тыс. спектаклей, а репертуар насчитывал свыше 120 произведений. На сцене театра выступали Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Маттиа Баттистини, Титта Руффо и Лина Кавальери. Здесь также гастролировала Айседора Дункан.
«В юбилейный год для нас особенно важно вернуть богатейшее наследие, связанное с историей Оперы Зимина, в современный культурный контекст и показать, как частная инициатива способна повлиять на развитие театрального искусства»,— отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.
Экспозиция рассказывает об организации театра, его репертуарной политике, сценической технике и поддержке молодых артистов. Среди представленных материалов — работы Ивана Билибина, Константина Коровина, Николая Рериха, Василия Поленова и других художников. Отдельное место занимает эскиз панно Михаила Врубеля «Принцесса Греза» из собрания Русского музея.
«Тема выставки тесно связана с коллекцией нашего музея и историей Ярославля, ведь одним из солистов самого популярного оперного театра России начала 20 века был наш земляк, знаменитый тенор Леонид Витальевич Собинов», сказала директор Ярославского музея-заповедника Алла Хатюхина.
Бахрушинский музей не только предоставил экспонаты, но и разработал архитектурное решение выставки, которая продлится до 20 декабря 2026 года.