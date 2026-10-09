В Ярославле открылась выставка к 150-летию создателя Частной оперы Сергея Зимина

Сергей Зимин происходил из семьи московских промышленников, но решил посвятить себя оперному искусству. В 1904 году он открыл в Москве собственную Частную оперу. За 13 сезонов в театре было сыграно более 3 тыс. спектаклей, а репертуар насчитывал свыше 120 произведений. На сцене театра выступали Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Маттиа Баттистини, Титта Руффо и Лина Кавальери. Здесь также гастролировала Айседора Дункан.