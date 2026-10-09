С начала года санавиация эвакуировала из территорий Прикамья 20 детей с термическим травмами

В сентябре 2026 года в регионе произошло сразу несколько инцидентов с огнем, в результате которых ожоги получили дети. Всех пострадавших оперативно и безопасно перевезли бригадами детской санавиации КДКБ в городскую клиническую больницу им. С. Н. Гринберга на реанимобилях и вертолете. По словам специалистов, ожоги у детей представляют особую опасность. Даже при поражении 5–10% поверхности тела термическая травма может вызвать тяжелый шок и системную реакцию организма. Поэтому важно как можно быстрее доставить ребенка в специализированное медицинское учреждение.