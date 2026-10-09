С начала года санавиация эвакуировала из территорий Прикамья 20 детей с термическим травмами
Обновлено09.10.2026, 08:33
Бригады отделения экстренной медицинской помощи краевой детской клинической больницы (КДКБ) с начала 2026 года эвакуировали 20 детей с термическими травмами, в том числе с ожогами пламенем. Всего с начала года реаниматологи детской санавиации КДКБ оказали экстренную консультативную помощь 300 пациентам. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.
В сентябре 2026 года в регионе произошло сразу несколько инцидентов с огнем, в результате которых ожоги получили дети. Всех пострадавших оперативно и безопасно перевезли бригадами детской санавиации КДКБ в городскую клиническую больницу им. С. Н. Гринберга на реанимобилях и вертолете. По словам специалистов, ожоги у детей представляют особую опасность. Даже при поражении 5–10% поверхности тела термическая травма может вызвать тяжелый шок и системную реакцию организма. Поэтому важно как можно быстрее доставить ребенка в специализированное медицинское учреждение.
Всех детей, госпитализированных с ожогами в районные больницы, комбустиологи берут на контроль. Специалисты входят в состав бригад санавиации, выезжающих для оказания помощи на месте. Уже на месте врачи принимают решение о возможности транспортировки в Пермь, индивидуально в каждом случае.
На дистанционном наблюдении реаниматологов КДКБ с начала года находилось 300 детей, из них 151 ребенок вывезены на автомобиле и 15 вертолетом.