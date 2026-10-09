Из Удмуртии в регионы России отправят 30 тысяч новогодних сосен
Сосны направят в пять регионов России, включая Краснодарский край и Башкортостан
Обновлено09.10.2026, 09:18
Из Удмуртии в другие регионы России подготовили к отправке 30 тыс. сосен для новогодних праздников. Специалисты Россельхознадзора проверили 30 партий деревьев и не обнаружили в них карантинных вредных организмов, сообщило управление ведомства по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
Сосны планируют отправить в Краснодарский край, Воронежскую, Ростовскую и Челябинскую области, а также Башкортостан.
За аналогичный период 2025 года из Удмуртии отправили в другие регионы две партии новогодних деревьев общим количеством 1 тыс. штук. Их доставили в Северную Осетию и Белгородскую область.