Мелкие бриллианты стали драйверами восстановления рынка алмазов в сентябре

Согласно индексу Rapaport Trade Diamond Index (RAPI), бриллианты массой 0,3 карата подорожали за отчетный месяц на 3,2%, а камни весом 0,5 карата — на 2,5%. Более крупные экземпляры также показали положительную динамику: индекс для 1-каратных камней вырос на 0,3%, а для 3-каратных — на 1,5%. С начала года именно мелкий сегмент продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты: с января стоимость 0,3-каратных камней взлетела на 15,1%, а 0,5-каратных — на 5,8%. Но более крупные бриллианты подешевели: 1-каратные потеряли 5,7% стоимости, а 3-каратные — 0,5%.