Мелкие бриллианты стали драйверами восстановления рынка алмазов в сентябре
09.10.2026, 08:01
В сентябре 2026 года мировые цены на алмазы продолжили восстановление, причем главными драйверами этого роста стали мелкие камни высокого качества, следует из материалов Rapaport News. Несмотря на традиционное сезонное затишье, связанное с еврейскими праздниками в мировых центрах продажи бриллиантов (США, Бельгии и Израиле), а также религиозными фестивалями в Индии, рыночная ситуация заметно улучшилась.
Согласно индексу Rapaport Trade Diamond Index (RAPI), бриллианты массой 0,3 карата подорожали за отчетный месяц на 3,2%, а камни весом 0,5 карата — на 2,5%. Более крупные экземпляры также показали положительную динамику: индекс для 1-каратных камней вырос на 0,3%, а для 3-каратных — на 1,5%. С начала года именно мелкий сегмент продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты: с января стоимость 0,3-каратных камней взлетела на 15,1%, а 0,5-каратных — на 5,8%. Но более крупные бриллианты подешевели: 1-каратные потеряли 5,7% стоимости, а 3-каратные — 0,5%.
Представитель АЛРОСА (30% мировой добычи), опираясь на данные официальной статистики, подтверждает, что с начала года цены на круглые бриллианты популярных размеров показывают положительный тренд. Впрочем, глобальный индекс IDEX к концу сентября перешел к снижению и продолжил его в октябре. Аналитики не ожидают роста цен до конца 2026 года, кроме точечных всплесков под праздники в Индии и США или в ожидании введения Вашингтоном пошлин 100% в отношении индийских бриллиантов.