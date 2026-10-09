В Красноярском крае упростят получение вознаграждения за добытого медведя

Документ исключает требование о привязке предоставления комплекта документов и шкуры добытого медведя (это необходимо для получения вознаграждения) к месту добычи. «Кроме того, проектом нормативного акта предусмотрено детальное описание требований к предоставляемой шкуре добытого медведя. Одновременно закрепляются исчерпывающие основания для отказа в выплате при несоответствии шкуры установленным критериям. Такой подход позволит исключить потенциальную возможность неоднократного предоставления шкуры»,— говорится также в пояснительной записке.