В Красноярском крае упростят получение вознаграждения за добытого медведя
09.10.2026, 07:39
Власти Красноярского края планируют внести изменения в порядок выплаты вознаграждения за добычу бурого медведя. Проект соответствующего постановления подготовило правительство региона.
Документ исключает требование о привязке предоставления комплекта документов и шкуры добытого медведя (это необходимо для получения вознаграждения) к месту добычи. «Кроме того, проектом нормативного акта предусмотрено детальное описание требований к предоставляемой шкуре добытого медведя. Одновременно закрепляются исчерпывающие основания для отказа в выплате при несоответствии шкуры установленным критериям. Такой подход позволит исключить потенциальную возможность неоднократного предоставления шкуры»,— говорится также в пояснительной записке.
Постановление краевого правительства в его первоначальном варианте было издано в середине сентября. Размер выплаты за одного медведя составляет 36,5 тыс. руб. Чтобы ее получить, охотнику, помимо прочего, необходимо подать заявление государственному инспектору «по месту добычи в дни приема граждан не позднее 30 дней с даты добычи».
Как писал «Ъ-Сибирь», с конца лета этого года медведи в Красноярском крае убили шесть человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о халатности.