В минприроды Красноярского края прошли обыски по делу о нападении медведей

Правоохранители провели обыски в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края в рамках уголовного дела о халатности, которое было возбуждено после гибели людей от нападения медведей. Об этом сообщает ГСУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, минприроды края отвечало за учет и регулирование популяции хищников. При этом в ходе мониторинга было установлено, что численность бурого медведя в регионе выросла в 2,5 раза — до 26 тыс. особей. В этом правоохранители видят причину того, что с конца лета от нападения медведей в Красноярском крае погибли шесть человек.

В управлении СКР края ранее сообщили, что должностными лицами министерства не были приняты меры по регулированию численности хищников. Как писал «Ъ-Сибирь», о возбуждении уголовного дела стало известно накануне.

Александра Стрелкова