Рынок наружной рекламы в первом полугодии вырос до 51 млрд рублей
09.10.2026, 07:31
Объем рынка рекламы вне дома (Out of Home) в первом полугодии составил 62,1 млрд руб., увеличившись на 10,7%, следует из данных аналитической компании «Эспар-Гео». Сегмент наружной рекламы за период вырос на 9%, достигнув 51 млрд руб. При этом классические рекламоносители показали сокращение на 33,1%, до 8,5 млрд руб., в то время как сегмент цифровых рекламоносителей за январь—июнь увеличился на 24,6%, составив 42,5 млрд руб. Транзитная реклама за период показала рост на 20,5%, до 8,8 млрд руб., indoor-реклама (внутри помещений) — на 15%, до 2,3 млрд руб.
В «Эспар-Гео» считают, что высокий темп роста рынка был обеспечен за счет лидера — крупнейшего оператора наружной рекламы в России Russ (входит в объединенную компанию Wildberries и Russ — ООО РВБ). По оценке аналитиков, объем биллингов (оборотов) этого оператора в первом полугодии вырос на 28,9% и превысил 51,7 млрд руб. Фирмы-операторы, входящие в топ-5 наряду с Russ («Рим Mediagroup», «Расвэро», «Реклама-Центр» и «Дрим»), совокупно обеспечили 6,1 млрд руб. и рост на 14%. Для остальных операторов мониторинг «Эспар-Гео» фиксирует сокращение на 2,9%.
Общее число видеоэкранов стандартных форматов в зоне ежемесячного мониторинга (50 крупнейших городов) в июне 2026 года составило 12,6 тыс. единиц, что на 31,6% превысило показатели прошлого года. Среднемесячные темпы роста количества цифрового инвентаря в апреле—июне текущего года составили 1,4% против 1,2% в первом квартале, отмечают аналитики: «При этом значительная часть прироста была обеспечена за счет малых форматов».