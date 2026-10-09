Рынок наружной рекламы в первом полугодии вырос до 51 млрд рублей

Объем рынка рекламы вне дома (Out of Home) в первом полугодии составил 62,1 млрд руб., увеличившись на 10,7%, следует из данных аналитической компании «Эспар-Гео». Сегмент наружной рекламы за период вырос на 9%, достигнув 51 млрд руб. При этом классические рекламоносители показали сокращение на 33,1%, до 8,5 млрд руб., в то время как сегмент цифровых рекламоносителей за январь—июнь увеличился на 24,6%, составив 42,5 млрд руб. Транзитная реклама за период показала рост на 20,5%, до 8,8 млрд руб., indoor-реклама (внутри помещений) — на 15%, до 2,3 млрд руб.