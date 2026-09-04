Жди меня от ФНС

Налоговая будет пристальнее следить за компаниями, в которых работают родственники. В сервисе оценки бизнеса появится специальная маркировка для фирм, которыми руководят или владеют члены одной семьи: супруги, родители, дети, братья или сестры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Внимание налоговой также могут привлечь несколько предприятий с общим директором или владельцем. Инструмент планируют запустить с октября 2026-го, пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа ФНС. Главная цель нововведений — выявить искусственное дробление бизнеса.

Уточняется, что одних родственных уз будет недостаточно. Критерий применят, если хотя бы одна компания из группы за последние три года пользовалась налоговыми льготами, объясняет ведущий юрист юридической компании Taxology Кристина Данчина:

«У налогового органа много инструментов для выявления связей — они взаимодействуют с ЗАГСом и получают данные о родственных отношениях. Родственники интересуют ФНС, потому что между ними выше зависимость, и это может использоваться для налоговой оптимизации, в том числе незаконной, как дробление.

Проблема дробления актуальна. Малый бизнес растет, и некоторые используют механизм, чтобы экономить на налогах.

Есть семейные бизнесы в сельском хозяйстве или торговле, где процессы разделены между родственниками, ведущими бизнес независимо. Но налоговая проверяет, есть ли взаимозависимость управления от одного лица. Фактор родства для ФНС — как красный флаг. Любая оптимизация с использованием льгот проверяется на незаконные схемы».

Сама маркировка не означает нарушения, не направлена на учет семейных компаний и не повлечет автоматического штрафа или проверки, объясняли в ФНС. Если налоговая докажет дробление, компанию ждет внушительный штраф, говорит адвокат, партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Ерасов:

«Пересчитывают налоговое обязательство так, как если бы это был единый бизнес. Чаще всего оспаривают применение УСН в связи с превышением лимитов и доначисляют налог на прибыль и НДС. Штрафы могут достигать 70%: 40% за неуплату налогов и 30% за неподачу отчетности по НДС и налогу на прибыль, плюс пеня. После амнистии проверок по дроблению стало меньше, но они не прекратились — амнистия покрывает не все случаи.

По остальным проверки продолжаются, и ФНС нарабатывает инструментарий для выявления и доказывания дробления.

Разделение бизнеса на несколько юрлиц само по себе не является незаконным дроблением. Есть случаи, когда предпринимателям удается доказать правоту: привлечение инвестиций, создание команд для разных проектов, распределение рисков, работа в разных регионах — такие причины могут быть уважительными».

По оценке Торгово-промышленной палаты, на категорию «семейный бизнес» приходится более 70% малых и средних предприятий России.

Анна Кулецкая