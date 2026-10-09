Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Свердловской области

Инцидент произошел в 3:45 на месте проведения дорожных работ. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong (№509), ехавший из Карпинска в Екатеринбург, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди микроавтобуса Ford Transit (№990), который остановился на светофоре. Из-за столкновения пострадали пассажиры Ford. Медики доставили их в больницу в Серове.