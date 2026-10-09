Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Свердловской области
09.10.2026, 07:22
В Свердловской области на 275 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Новолялинском районе произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов, сообщили в Госавтоинспекции региона. Пяти пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Инцидент произошел в 3:45 на месте проведения дорожных работ. По предварительным данным, водитель автобуса Yutong (№509), ехавший из Карпинска в Екатеринбург, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди микроавтобуса Ford Transit (№990), который остановился на светофоре. Из-за столкновения пострадали пассажиры Ford. Медики доставили их в больницу в Серове.
Микроавтобус выехал в 3:30 из Лобвы в Екатеринбург — в момент происшествия в нем находилось 11 пассажиров. Yutong отправился в 1:30 — в нем ехали 12 пассажиров.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Организован объезд транспортных средств на участке. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.