Аэропорт Сочи временно закрыт на фоне угрозы атаки БПЛА
Обновлено09.10.2026, 08:39
В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Мера действует на фоне объявленной в городе угрозы атаки БПЛА, сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас все силы и средства работают на защиту Сочи. Жителям и гостям города необходимо сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.
Согласно информации пресс-службы аэропорта Сочи, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Все службы аэропорта готовы к работе после их снятия, авиакомпании уведомят пассажиров обо всех изменениях.
Граждан просят уважительно относиться друг к другу: не занимать сиденья своими вещами, уступать места тем, кому сложнее стоять. В терминале находится бесплатная комната матери и ребенка, рядом с санузлами расположены фонтанчики с водой.
Необходимые данные пассажиры могут получить на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпании, а также слушая аудиообъявления.
UPD: Ограничения на полеты сняты в 08:31 мск. Угроза атаки БПЛА отменена.