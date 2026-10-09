Минцифры хочет ввести требование по минимальной скорости интернета в квартирах
09.10.2026, 07:01
Замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко рассказал “Ъ” на форуме «Цифровые решения 2026» 8 октября, что министерство надеется внести законопроект реформы отрасли связи в Госдуму до конца года. Господин Угнивенко во время своего выступления на сессии, посвященной регулированию телекоммуникационной отрасли, раскрыл некоторые требования к операторам связи, готовящиеся в рамках реформы. По словам замминистра, прорабатываются:
требования по минимальной скорости сети не менее 1 Гбит/с на домохозяйство в каждом многоквартирном доме (МКД) в течение десяти лет;
внесудебный порядок лишения лицензии за повторные нарушения законодательства в области связи;
введение запрета на десять лет на получение лицензии; обеспечение непрерывности услуг связи.
Также господин Угнивенко заявил, что необходимо учесть особенности оказания услуг связи малыми операторами, которые являются единственными на своей территории, дав им время на реализацию новых требований. У компаний будет год на переоформление лицензии без взимания платы, сказал замминистра.
Как уже сообщал “Ъ”, Минцифры готовит реформу отрасли связи. Министерство предлагает изменить лицензирование компаний и ввести несколько уровней лицензий вместо почти 20: муниципальная, базовая, универсальная, генеральная. ИП не смогут оказывать услуги связи. Из-за планируемой Минцифры реформы с рынка может уйти около трети провайдеров из-за несоответствия новым требованиям, предупреждали ранее операторы.