«Отважный кабан» мчится навстречу беде

16 июня стартовали учения трех стран НАТО «Отважный кабан-2026». Они проходят в районе Сувалкского коридора на территории Литвы. И место проведения учений, и состав их участников указывают на то, что страны альянса взяли курс на подготовку к вооруженному противостоянию с Россией. Между тем реализация в этом регионе военного сценария, по мнению экспертов, вполне может вылиться в захватывающие значительную часть Европейского континента боевые действия с использованием сторонами ракетно-ядерных вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учения НАТО в Балтийском море, 15 июня

Фото: Lukasz Glowala / Reuters Учения НАТО в Балтийском море, 15 июня

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Согласно заявлению Минобороны Литвы, международные учения «Отважный кабан-2026» пройдут с 16 по 26 июня в стратегически важном районе — Сувалкском коридоре. Это территория Литвы между Калининградской областью РФ и Гродненской областью Белоруссии. Через коридор пролегает кратчайший маршрут (65 км), связывающий российский эксклав на Балтике с Союзным государством. Одновременно это единственный сухопутный путь, соединяющий три прибалтийские республики с основной территорией НАТО и Евросоюза. Западные военные аналитики и политики неоднократно обвиняли Россию и Белоруссию в планах захвата Сувалкского коридора для соединения Калининградской области с «большой землей» и отрезания Литвы, Латвии и Эстонии от союзников по НАТО. Москва и Минск также неоднократно выступали с опровержениями.

Военные аспекты нынешних учений говорят о том, что сценарии наступательных действий отрабатывает сам альянс.

Об этом, в частности, свидетельствует состав участников. В учениях задействованы войска Литвы, Польши, заявляющей о планах создания самой крупной по численности в ЕС армии, и, что особенно примечательно, Франции — единственной страны континентальной Европы, обладающей собственным ядерным оружием. Ее президент Эмманюэль Макрон официально предложил европейским союзникам французский «ракетно-ядерный зонтик», да и в целом обещает компенсировать французскими вооруженными силами сокращение американского военного присутствия в Европе.

В этом году в учениях «Отважный кабан» задействовано около 6 тыс. военнослужащих и примерно 600 единиц наземной и воздушной военной техники. Основу контингента составляют подразделения польской 16-й Поморской механизированной дивизии. Литва представлена легкой пехотой драгунского батальона имени великого князя Бутигейдиса и командными структурами бригады «Жемайтия». Франция выделила высокомобильные подразделения воздушного десанта и механизированные подразделения, конкретный состав которых не раскрывается.

«Учения "Отважный кабан-2026" — это отработка тактики общевойскового боя»,— рассказал “Ъ” капитан первого ранга запаса, служивший на Балтийском флоте, российский военный эксперт Олег Одноколенко.

По его словам, декларируемый оборонительный характер учений не сочетается с такими элементами тренировочного боя, как перерезание идущей через Сувалкский коридор железной дороги, по которой гражданские грузы и пассажиры доставляются в Калининград, а также другие элементы наступательных операций, отрабатываемые в ходе «Отважного кабана».

Для вооруженных сил России и Белоруссии проведение операции с целью захвата Сувалкского коридора лишено военного смысла. Это сильно заболоченная, лесистая местность, где трудно использовать тяжелую бронетехнику. В марте во время натовских учений в другом регионе Литвы 70-тонная ремонтно-эвакуационная бронемашина Hercules утонула в торфяном болоте, погибли четверо солдат 3-й пехотной дивизии армии США.

По мнению Олега Одноколенко, конечной целью учений «Отважный кабан-2026» является отработка сухопутного элемента блокады Калининградской области и ударов по ней.

Эксклав уже находится в политико-экономической блокаде. «По железной дороге через Литву мы не можем перевозить никакие военные грузы. НАТО осталось военными средствами блокировать морской путь снабжения Балтийского флота и других военных соединений в Калининградской области»,— говорит эксперт.

«Военная блокада Калининградской области будет, по сути, началом открытого вооруженного конфликта НАТО с Россией,— отмечает собеседник “Ъ”.— Российская реакция на такие действия прописана в военной доктрине. Береговые ракетные комплексы перекрывают все трассы, по которым будут проходить натовские корабли, осуществляющие блокаду. Плюс будут задействованы комплексы "Искандер", дислоцированные в Калининградской области, и "Орешник", размещенный в Белоруссии. Все пространство Европы простреливается, что является надежной гарантией того, что НАТО все же не решится на полномасштабную военную блокаду Калининградской области».

В Калининградском регионе размещено и ядерное оружие.

Балтийский флот является в определенной степени ракетно-ядерным. Соответствующие заряды есть на вооружении и у минеров флота, и у ракетчиков. Это тактический боезапас средней и меньшей дальности.

Стороны уже обменялись заявлениями о готовности уничтожить ракетные установки друг друга в Балтийском регионе. Как писал “Ъ” 19 мая, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис пригрозил «при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Десять дней спустя Владимир Путин в ходе общения с журналистами отметил: «Как вы сказали, у них есть средства, чтобы сровнять с землей российские базы. У Российской Федерации есть все средства, чтобы сровнять с землей тех, кто попытается это сделать».

Андрей Смирнов