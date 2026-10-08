Мировой венчурный рынок вырос до $698,3 млрд за три квартала 2026 года
09.10.2026, 02:03
Объем мирового венчурного рынка за девять месяцев 2026 года достиг рекордных $698,3 млрд — это вдвое больше, чем годом ранее. Такие данные приводит международная аналитическая компания CB Insights. Объем вложений превысил и годовые результаты последних четырех лет. Скачок обеспечили крупные раунды финансирования, особенно в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Суммарно на сделки компаний OpenAI ($132 млрд) и Anthropic ($95 млрд) пришлось около трети всего объема инвестиций.
Между тем количество заключенных сделок за январь—сентябрь сократилось год к году на 18,1%, почти до 23,5 тыс. Отдельно в третьем квартале объем инвестиций по сравнению с предыдущим кварталом сократился на 14,8%, до $187,2 млрд при снижении числа сделок на 14,1%, до 6,9 тыс. В годовом выражении финансирование увеличилось на 52,9%, а количество сделок уменьшилось на 23,2%.
Средний размер сделки со стартапами по итогам девяти месяцев составил $49,8 млн (за весь 2025 год — только $23 млн), а медианный показатель — $3,4 млн ($3 млн). Средний показатель также растет за счет мегараундов (сделки от $100 млн) — прежде всего в сфере ИИ, где средний размер раунда составил $91,3 млн за счет масштабных инвестиций в OpenAI, Anthropic, Databricks и Safe Superintelligence. В третьем квартале объем мегараундовых инвестиций достиг $149,2 млрд — это около 80% от общего объема привлеченного финансирования за этот период при 299 заключенных сделках.