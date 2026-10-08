Мировой венчурный рынок вырос до $698,3 млрд за три квартала 2026 года

Средний размер сделки со стартапами по итогам девяти месяцев составил $49,8 млн (за весь 2025 год — только $23 млн), а медианный показатель — $3,4 млн ($3 млн). Средний показатель также растет за счет мегараундов (сделки от $100 млн) — прежде всего в сфере ИИ, где средний размер раунда составил $91,3 млн за счет масштабных инвестиций в OpenAI, Anthropic, Databricks и Safe Superintelligence. В третьем квартале объем мегараундовых инвестиций достиг $149,2 млрд — это около 80% от общего объема привлеченного финансирования за этот период при 299 заключенных сделках.