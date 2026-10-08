За 9 месяцев количество ликвидаций бизнеса в сфере общепита увеличилось на 15%

На 1 октября 2026 года в России насчитывалось 221,6 тыс. действующих организаций в сфере общественного питания. За год показатель увеличился на 4,67%. При этом количество регистраций новых компаний за январь—сентябрь 2026 года в этой сфере немного сократилось — на 0,83%, до 32,2 тыс. юрлиц и ИП, а ликвидаций — увеличилось на 15% год к году, до 28 тыс., подсчитали в «Контур. Фокусе» для “Ъ”.