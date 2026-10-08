За 9 месяцев количество ликвидаций бизнеса в сфере общепита увеличилось на 15%
09.10.2026, 02:03
На 1 октября 2026 года в России насчитывалось 221,6 тыс. действующих организаций в сфере общественного питания. За год показатель увеличился на 4,67%. При этом количество регистраций новых компаний за январь—сентябрь 2026 года в этой сфере немного сократилось — на 0,83%, до 32,2 тыс. юрлиц и ИП, а ликвидаций — увеличилось на 15% год к году, до 28 тыс., подсчитали в «Контур. Фокусе» для “Ъ”.
Рост ликвидаций ресторанного бизнеса может объясняться реальным закрытием заведений. В июле в России работали в общей сложности 223,8 тыс. заведений общепита, что меньше на 7,8% год к году, подсчитали в Infoline. Аналитики зафиксировали снижение впервые с 2022 года, и оно оказалось более выраженным, чем во время пандемии коронавируса в 2020 году, когда посещение ресторанов было временно запрещено.
Рестораторы закрывают точки, которые уже были нерентабельны по разным причинам, в том числе из-за налоговой реформы, поясняет вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Ирина Благовещенская. При этом закрываются многие заведения, от кофеен до ресторанов, как входящие в холдинги, так и разрозненные предприятия индивидуальных предпринимателей, добавляет гендиректор сети Gagawa Ленар Кутлин.