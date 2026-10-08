В Анапе запустили первый в России стационар для реабилитации китообразных

Одновременно в стационаре смогут проводить обследования и лечение. Для этого в комплексе предусмотрена лаборатория, а также помещения для хранения медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Отдельное помещение отведено под кормокухню. Для работы с крупными дельфинами оборудован гидравлический подъемник.