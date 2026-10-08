В Анапе запустили первый в России стационар для реабилитации китообразных
08.10.2026, 22:07
В Анапе начал работу стационар для лечения и восстановления диких китообразных, обитающих в Черном море. Комплекс создан Центром спасения дельфинов «Дельфа» на территории Центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции средиземноморских черепах имени Никольского в Супсехе. Проект стал первым в России стационаром такого типа.
До его появления специалисты «Дельфы» были вынуждены оказывать помощь тяжелобольным и ослабленным животным непосредственно на берегу либо на мелководье. Это ограничивало возможности проведения диагностики и продолжительного лечения. Новый объект позволит размещать животных в условиях, необходимых для длительного восстановления.
Одновременно в стационаре смогут проводить обследования и лечение. Для этого в комплексе предусмотрена лаборатория, а также помещения для хранения медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Отдельное помещение отведено под кормокухню. Для работы с крупными дельфинами оборудован гидравлический подъемник.
Центральным объектом стационара является крытый бассейн площадью 60 кв. м и глубиной 2 м. В нем используется система водоподготовки, не предусматривающая применение хлора. После завершения реабилитации животных планируется возвращать в море.
Необходимость создания специализированной инфраструктуры для китообразных стала особенно заметной после разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года.
Практика стационарной реабилитации китообразных существует в мире с 1970-х годов. По оценкам специалистов, сейчас насчитывается не менее 30 таких центров. Их использование позволяет проводить лечение в течение необходимого периода и не ограничиваться оказанием помощи непосредственно в природной среде.