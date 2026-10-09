Доля российских компаний без практики контрофферов увеличилась до 22%

Однако в последнее время этот тренд начал ослабевать. Так, на каждое заявление об увольнении по собственному желанию описанным способом сегодня реагируют 17% организаций. В 2024 году таких было 25%. Доля компаний, которые удерживают только отдельных сотрудников, составляет 58%. Этот показатель, впрочем, тоже снижается — в 2024-м речь шла о 63%. Не удерживают никого 22% компаний против 10% в 2024 году.