Доля российских компаний без практики контрофферов увеличилась до 22%
09.10.2026, 09:01
За два года доля компаний, которые не делают контрофферов (встречных предложений по зарплате и условиям труда) уходящим от них сотрудникам, увеличилась более чем вдвое — с 10% до 22%, подсчитали аналитики SuperJob. Доля удерживающих только отдельных работников снизилась с 63% до 58%. Изменения объясняются состоянием российского рынка труда: по мере роста числа резюме и сокращения темпов найма работодатели все чаще отказываются участвовать в «зарплатной гонке».
Несколько лет для российского рынка труда была характерна высокая текучка персонала — в результате роста числа доступных вакансий и увеличившейся конкуренции за сотрудников. В связи с этим активизировалась и практика контрофферов — попыток оставить сотрудника, который принял предложение о работе в другой компании, на прежнем месте, подняв ему зарплату или улучшив условия труда.
Однако в последнее время этот тренд начал ослабевать. Так, на каждое заявление об увольнении по собственному желанию описанным способом сегодня реагируют 17% организаций. В 2024 году таких было 25%. Доля компаний, которые удерживают только отдельных сотрудников, составляет 58%. Этот показатель, впрочем, тоже снижается — в 2024-м речь шла о 63%. Не удерживают никого 22% компаний против 10% в 2024 году.