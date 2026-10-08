В Петербурге к отоплению пока не подключили около 1,4 тыс. домов

«По данным на вчерашний день, оставались не подключены к отоплению 6% зданий — это порядка 1,4 тыс. домов — и шесть котельных. Котельные готовы к пуску, но пока не все потребители подали заявки. Думаю, в ближайшие дни мы закончим этот процесс»,— заявил Константин Котвицкий.