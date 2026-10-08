В Петербурге к отоплению пока не подключили около 1,4 тыс. домов
08.10.2026, 21:18
В Санкт-Петербурге к отоплению пока не подключили около 1,4 тыс. домов и шесть котельных. Завершить этот процесс городские власти рассчитывают в ближайшие дни, сообщил заместитель председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Константин Котвицкий на заседании городского парламента.
«По данным на вчерашний день, оставались не подключены к отоплению 6% зданий — это порядка 1,4 тыс. домов — и шесть котельных. Котельные готовы к пуску, но пока не все потребители подали заявки. Думаю, в ближайшие дни мы закончим этот процесс»,— заявил Константин Котвицкий.
В этом году в план подготовки к отопительному сезону включили 13 теплоэлектроцентралей, 796 котельных, 388 центральных тепловых пунктов и 9,6 тыс. км тепловых сетей. Работы также затронули более 25 тыс. домов и социальных объектов.
По словам Котвицкого, готовность объектов энергетики сейчас оценивается в 99%. К началу холодов в городе сформировали резервные запасы жидкого топлива объемом 161,8 тыс. тонн.