Минобороны: за 12 часов ПВО уничтожила 113 украинских БПЛА
08.10.2026, 21:05
С 08:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники были нейтрализованы над 11 регионами России, Крымом и акваторией Черного моря. В список регионов, над которыми работали средства ПВО, вошли Белгородская, Брянская, Курская, Омская, Орловская, Свердловская, Тюменская и Владимирская области.
Также беспилотные летательные аппараты были сбиты над Московским регионом, Башкортостаном и Крымом. Еще часть БПЛА была уничтожена над акваторией Черного моря.
В Краснодарском крае при этом действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников. Ограничения также распространяются на публикацию сведений о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, в регионе запрещено распространять информацию о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Ограничения введены для информации, связанной с обеспечением безопасности соответствующих объектов и работой систем защиты.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Максимальный размер взыскания составляет 300 тыс. руб.