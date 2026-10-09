Бюджет надеется получить не менее 100 млрд рублей от ПИФов для квалинвесторов

В условиях дефицита бюджета Минфин объявил о крупнейшей за последние годы корректировке налогов, которая затронула в том числе паевые инвестиционные фонды. 30 сентября в Госдуму был внесен проект закона, в соответствии с которым закрытые и интервальные ПИФы, паи которых предназначены для квалинвесторов, теперь признаются налогоплательщиками в отношении пассивных доходов, полученных в ходе доверительного управления. К таким доходам относятся купоны по облигациям, дивиденды по акциям, проценты по вкладам, а также арендные платежи, доходы от долевого участия, роялти и другие. Ставка налога составит 15%.