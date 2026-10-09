Бюджет надеется получить не менее 100 млрд рублей от ПИФов для квалинвесторов
09.10.2026, 08:31
Предложенная Минфином реформа налогообложения ПИФов может привести к снижению их привлекательности в глазах частных инвесторов. Управляющие выступают за сохранение льгот для рыночных фондов с большим количеством пайщиков, а также просят учесть сопутствующие расходы при управлении такими фондами. В противном случае рынок может остаться без эффективного инструмента коллективных инвестиций в долгосрочные и рисковые проекты, ориентированные на квалифицированных инвесторов.
В условиях дефицита бюджета Минфин объявил о крупнейшей за последние годы корректировке налогов, которая затронула в том числе паевые инвестиционные фонды. 30 сентября в Госдуму был внесен проект закона, в соответствии с которым закрытые и интервальные ПИФы, паи которых предназначены для квалинвесторов, теперь признаются налогоплательщиками в отношении пассивных доходов, полученных в ходе доверительного управления. К таким доходам относятся купоны по облигациям, дивиденды по акциям, проценты по вкладам, а также арендные платежи, доходы от долевого участия, роялти и другие. Ставка налога составит 15%.
Изначально налоговая модель ЗПИФа строилась на том, что сам фонд не является юридическим лицом и не платит налог на прибыль. При этом в 2011 году имущество фонда было включено в систему налогообложения имущества организаций, причем налогоплательщиком признается управляющая компания, а налог уплачивается за счет средств фонда.
Начиная с января 2015 года для объектов недвижимости в составе ПИФа, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости, начал применяться соответствующий порядок расчета налога на имущество. «Это был не новый налог, а изменение порядка определения налоговой базы»,— поясняет гендиректор УК СФН Екатерина Черных. Текущая новация Минфина затрагивает уже не имущество фонда, а доход, получаемый внутри него.