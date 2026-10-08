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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Северо-Запад

Дрозденко предложил привлекать предприятия к заказам для колоний Ленобласти

08.10.2026, 20:49
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с начальником ГУФСИН по Петербургу и Ленинградской области Александром Федоровым развитие производства в исправительных учреждениях и расширение сети центров пробации. Об этом глава региона сообщил 8 октября в своем официальном канале в Max.
Дрозденко обсудил с ГУФСИН заказы для колоний и поддержку освободившихся

Дрозденко обсудил с ГУФСИН заказы для колоний и поддержку освободившихся

Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

По словам господина Дрозденко, колонии Ленобласти располагают производственной базой и могут выпускать конкурентоспособную продукцию. Губернатор считает, что учреждения могли бы выполнять заказы муниципалитетов и предприятий.
«Обсудили, как наладить взаимодействие с областными заказчиками и привлечь предпринимателей к организации производства на территории учреждений. Поддержал участие ГУФСИН в наших бизнес-форумах и других областных площадках. Это возможность показать продукцию, найти партнеров и договориться о сотрудничестве»,— написал Александр Дрозденко.
Глава региона также рассказал о планируемом расширении сети центров пробации. По его словам, после освобождения человеку может потребоваться помощь с восстановлением документов, поиском работы и возвращением к самостоятельной жизни.
«После освобождения человеку зачастую нужна вполне конкретная помощь: восстановить документы, найти работу, вернуться к самостоятельной жизни. Чем лучше выстроена эта работа, тем меньше риск, что он вновь совершит преступление»,— пояснил губернатор.
Кроме того, Александр Дрозденко и господин Федоров обсудили поддержку сотрудников уголовно-исполнительной системы и их семей. Одним из основных вопросов остается обеспечение жильем сотрудников учреждений Ленинградской области.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор