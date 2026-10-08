Дрозденко предложил привлекать предприятия к заказам для колоний Ленобласти

«Обсудили, как наладить взаимодействие с областными заказчиками и привлечь предпринимателей к организации производства на территории учреждений. Поддержал участие ГУФСИН в наших бизнес-форумах и других областных площадках. Это возможность показать продукцию, найти партнеров и договориться о сотрудничестве»,— написал Александр Дрозденко.