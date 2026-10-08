В Мурманске на Скальной и Маклакова построят жилой комплекс за 17 млрд рублей
08.10.2026, 20:42
В Мурманске планируют построить новый жилой комплекс в районе улиц Скальной и Маклакова. Соглашение о реализации проекта подписали правительство Мурманской области и федеральный девелопер, сообщили в региональном правительстве.
Комплекс разместится на территории площадью около 10 га. Проект предусматривает строительство девяти многоэтажных домов общей площадью квартир более 104 тыс. кв. м. Объем частных инвестиций превысит 17 млрд рублей, завершить строительство планируют к декабрю 2034 года.
Помимо возведения жилья, проект включает благоустройство прилегающей территории. Также предусмотрено обустройство проезда с разворотной площадкой к храмовому комплексу «Церковь Всех Святых» на улице Скальной.
Инвестор возьмет на себя дополнительные социальные и инфраструктурные обязательства. Их объем составит не менее 3% от общего финансирования проекта.
Реализация проекта предусматривает не только строительство нового жилья, но и развитие прилегающей территории и транспортной инфраструктуры района.