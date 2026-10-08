Искусство в форме слоеного пирога

Некоторые фигурки его персонажей-мальчишек, каким он и сам был в детстве, выполнены из пластика, а часть — из бронзы. Но различить их на вид сложно даже самому художнику, потому что и отлитые скульптуры он покрыл акриловыми красками. «Я увидел эту армию пацанов в касках после того, как их отлили, и понял, что они меня не трогают. Я привык работать с цветом, поэтому мы решили их покрасить. Хотелось передать понимание, что материал может быть очень разным»,— пояснил Зорикто Доржиев.