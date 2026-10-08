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Урал

Искусство в форме слоеного пирога

В «Главном проспекте» открыли выставки Зорикто Доржиева и Алены Азерной

08.10.2026, 20:55
Международный центр искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге открыл новый сезон большими выставками бурятского художника Зорикто Доржиева и уральской художницы Алены Азерной. Оба автора сочетают в работах разные техники, которые позволяют плоскому холсту развернуться в пространстве, а во многих работа важным становится, как мотивы проходят через время, изменяясь сами.
Пресс-показ выставки художника Алены Азёрной

Пресс-показ выставки художника Алены Азёрной

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Гостей международного выставочного центра «Главный проспект» встретил владелец галереи Олег Гусев. Он рассказал, что с предложением организовать выставку Зорикто Доржиева к нему обратился Константин Ханхалаев, который занимался продвижением групп «Чайф» и «Наутилус Помпилиус», а сейчас владеет собственной галереей. «Работы Зорикто украсят не просто любой зал в России и столицы, но и любую мировую галерею»,— подчеркнул господин Гусев.

Зорикто Доржиев родился в 1976 году в Улан-Удэ (Бурятия). Окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусств и Красноярский государственный художественный институт. В своих работах он сочетает современные европейские тенденции, графичные элементы и мотивы традиционной бурятской культуры. Член-корреспондент Российской академии художеств.

Пресс-показ выставки художника Зорикто Доржиева

Пресс-показ выставки художника Зорикто Доржиева

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Работы Зорикто Доржиева размещены в большом зале галереи. Они очень разные не только по стилю, но и по техникам. Это сознательный выбор художника, которому хочется, во-первых, постоянно добавлять в искусство игру, не делая его слишком серьезным, а во-вторых — даже снять с себя часть ответственности за результат. На некоторых работах поверх сюжета хаотично разбросаны подтеки краски, которая создавала узор вне зависимости от воли художника, в других — поверх элементов работы лежит драпировка, положение которой зависит от ткани, влажности в мастерской и многих других факторов.
Пресс-показ выставки художника Зорикто Доржиева

Пресс-показ выставки художника Зорикто Доржиева

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Некоторые фигурки его персонажей-мальчишек, каким он и сам был в детстве, выполнены из пластика, а часть — из бронзы. Но различить их на вид сложно даже самому художнику, потому что и отлитые скульптуры он покрыл акриловыми красками. «Я увидел эту армию пацанов в касках после того, как их отлили, и понял, что они меня не трогают. Я привык работать с цветом, поэтому мы решили их покрасить. Хотелось передать понимание, что материал может быть очень разным»,— пояснил Зорикто Доржиев.
На серии работ художника фон как бы составлен из сложенных друг на друга матрасов. Он рассказал, что эту идею позаимствовал во многом из буддизма — мир покрыт покрывалом, которое философия и учения стремятся «приподнять», чтобы узнать суть вещей. Вся жизнь, по его ощущению, тоже состоит из слоев, которые можно приподнимать один за другим, но дойти до сути практически невозможно. Слои продолжаются и вглубь картины — после ее создания художник слегка снимает краску, получая эффект «старых обоев», под которыми видны разные слои.
В завершение экспозиции — еще один эксперимент с форматами. Произведения Зорикто Доржиева представлены в виде анимации и видеоряда в специальной иммерсивной зоне, куда могут зайти посетители.
Пресс-показ выставки художника Алены Азёрной

Пресс-показ выставки художника Алены Азёрной

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Старший администратор центра искусств «Главный проспект» Александра Кузьменко заметила, что и выставка Алены Азерной перекликается с идеей раскладывания мира на разные слои, как в слоеном пироге. «Мы можем в любой жизненный период спросить себя: кто я, чего я боюсь, что я люблю, являюсь ли я тем, кем я хотел бы быть в этом слое жизни?»,— отметила она.

Алена Азерная родилась в Свердловске. В 1989 году окончила Свердловский архитектурный институт. Затем получала искусствоведческое образование в Уральском государственном университете имени Горького. Работает в смешанной технике. В ее работах видны как графичность, свойственная архитектурной форме, так и множественные мотивы из разных периодов искусства.

Про экспозицию рассказала подруга Алены Азерной, художница Анна Метелева. Выставка делится на две части — в одной более старые работы, в которых центральными становятся языческие, славянские и отчасти христианские мотивы. Зачастую основным становится женский образ: «русалки, птицы, матери».
Самая большая работа — полиптих «Параллельные вселенные», состоящий из нескольких частей, которые можно размещать в любом порядке. «Здесь очень декоративно изображена людская жизнь: дома, окна, дороги, люди. В каждой из этих внутренних структур идет черная полоса. Но она не держит эти картины, а показывает изменчивость сознания. Мы существуем в колебаниях: сегодня все хорошо, завтра — плохо, потом полоса проходит, но подсознательно ты ждешь ее»,— пояснила госпожа Метелева.
Пресс-показ выставки художника Алены Азёрной

Пресс-показ выставки художника Алены Азёрной

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Центральная метафора в полиптихе «Прорастание» — осколки культуры, погребенные под землей, из которых прорастают в виде цветов новые смыслы. В этом зале — свисающие с потолка свернутые холсты. «Она сначала хотела сложить их как кульки, и в них насыпать свои смятые буклеты. Но умные люди нам сказали, что если тут будет лежать мусор, то придут уборщицы, и смыслы исчезнут»,— рассказала госпожа Метелева.
Вторая часть выставки, «Время Я», посвящена осмыслению своего Я и создана во времена после пандемии COVID-19. Даже с первого взгляда можно заметить, как яркие насыщенные множеством элементов картины сменяются черно-белыми и более геометричными полотнами.
Пресс-показ выставки художника Алены Азёрной

Пресс-показ выставки художника Алены Азёрной

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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В небольшом затемненном зале на стенах расположены картины, написанные после 2020 года. Алена Азерная говорит, что раньше она в большей степени ориентировалась на примеры, а сейчас стремится сказать что-то от себя. Центральное освещенное полотно — гарпия, раздираемая птицами. Посреди зала — развешанные листы книги Велеса, не существовавшей на самом деле, но придуманной художницей. Работы сопровождаются монотонным звуком и видеорядом с мурмурациями птиц — по утверждению Анны Метелевой, они должны выражать надежду, которая скрыта в искусстве и природе.
«Картины разные, как и времена, которые меняются. Но я как живой организм, сопротивляюсь им или подстраиваюсь, но всегда реагирую»,— описала получившуюся выставку Алена Азерная.

Анна Капустина

Главное. Урал
Стиль. Урал