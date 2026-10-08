Искусство в форме слоеного пирога
В «Главном проспекте» открыли выставки Зорикто Доржиева и Алены Азерной
Зорикто Доржиев родился в 1976 году в Улан-Удэ (Бурятия). Окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусств и Красноярский государственный художественный институт. В своих работах он сочетает современные европейские тенденции, графичные элементы и мотивы традиционной бурятской культуры. Член-корреспондент Российской академии художеств.
Алена Азерная родилась в Свердловске. В 1989 году окончила Свердловский архитектурный институт. Затем получала искусствоведческое образование в Уральском государственном университете имени Горького. Работает в смешанной технике. В ее работах видны как графичность, свойственная архитектурной форме, так и множественные мотивы из разных периодов искусства.