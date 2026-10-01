Сила — в посадке

Как стало известно “Ъ”, в третий раз на скамье подсудимых окажется бывший первый зампред московского отделения спортивного общества «Динамо», обладатель множества ведомственных наград Владимир Михалевский. Предыдущие процессы, где он проходил обвиняемым в особо крупных растрате и мошенничестве, закончились для подсудимого вполне благополучно — ему удалось избежать наказания в связи с истечением сроков давности. Похожая ситуация складывается и сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

2 октября в Тушинском суде Москвы начнется рассмотрение уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего первого заместителя председателя Московской городской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского.

По данным “Ъ”, 66-летнему бывшему спортивному функционеру вменяется в вину хищение нескольких десятков миллионов рублей у совладельца одной из московских компаний. Адвокат Владимира Михалевского не стал конкретизировать выдвинутые против своего доверителя обвинения. Ранее же он заявлял “Ъ”, что ему непонятно, почему претензии возникли именно к его подзащитному.

Обвиняемым в деле, которое расследовала полиция, Владимир Михалевский стал в феврале 2026 года. В то время он находился под запретом определенных действий по другому делу о мошенничестве, которое уже рассматривалось в Замоскворецком суде Москвы. По ходатайству следствия по новому делу Бабушкинский суд Москвы отправил фигуранта под стражу. Вскоре Мосгорсуд заменил эту меру пресечения на домашний арест. 20 марта на оглашение приговора в Замоскворецкий суд Владимир Михалевский приехал уже из дома. За хищение нескольких десятков миллионов рублей, полученных в декабре 2015 года в виде займа у совладелицы банка РСИ Беллы Захарян, подсудимый Михалевский получил три года колонии.

Однако от отбытия наказания его освободили в связи с истекшим сроком давности. А финансовые претензии потерпевшей, по данным “Ъ”, были удовлетворены лишь частично — суд взыскал с осужденного в ее пользу 23,9 млн руб.

И в этом случае под уголовное преследование Владимир Михалевский попал, также уже будучи фигурантом другого уголовного дела. Как уже рассказывал “Ъ”, в 2018 году, пока Белла Захарян добивалась от него возврата долга, он был заочно арестован Басманным судом столицы и объявлен в международный розыск по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как установило ГСУ СКР, ее он совершил в марте—мае 2010 года, работая в «Динамо». Тогда, согласно материалам дела, Владимир Михалевский организовал изготовление и подписал от имени общества четыре фиктивных договора о рекламе с фирмами-однодневками. Никаких рекламных услуг спортивному обществу они не оказали, но на их счета поступили 21,4 млн руб., которыми, по версии следствия, распорядились сам фигурант и его неустановленные сообщники.

Задержали фигуранта в декабре 2019 года в Испании, а еще через год по запросу Генпрокуратуры экстрадировали на родину. Судебный процесс для Владимира Михалевского завершился ничем — в июне 2021 года Замоскворецкий суд прекратил его уголовное преследование в связи с истечением сроков давности.

По некоторым данным, очередное мошенничество, которое вменяется в вину Владимиру Михалевскому, он совершил также около десяти лет назад. Поэтому, даже в случае вынесения обвинительного приговора и назначения реального срока, от его отбытия он, вероятнее всего, снова будет освобожден.

Олег Рубникович