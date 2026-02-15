Пятнадцать суток за мошенничество

Неожиданный поворот произошел во время процесса по уголовному делу бывшего первого зампреда московского отделения спортивного общества «Динамо», обладателя множества ведомственных наград Владимира Михалевского. Обвиняемого в хищении около 85 млн руб. подсудимого, ранее находившегося под запретом определенных действий и приходившего на заседания из дома, теперь будут доставлять конвоем из следственного изолятора. Причиной стал арест фигуранта по еще одному уголовному делу — о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 11 февраля в Замоскворецком суде Москвы должно было состояться третье по счету заседание по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего первого зампреда московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского. Однако обвиняемый, находившийся под запретом определенных действий, на него не явился. Как выяснилось, накануне он был арестован Бабушкинским судом Москвы по обвинению еще в одном мошенничестве.

По данным “Ъ”, второе уголовное дело, фигурантом которого стал Владимир Михалевский, было возбуждено в сентябре 2025 года УВД по СВАО в Москве сначала в отношении неустановленных лиц. Обвиняемым по нему бывший спортивный функционер стал 9 февраля 2026 года, а на следующий день последовало ходатайство об аресте 66-летнего фигуранта. Причем меру пресечения ему следователь попросил избрать не на два месяца, как это обычно бывает в подобных случаях, а всего на 15 суток. Доводы стороны обвинения судья Дарья Ромашкина сочла убедительными и отправила Владимира Михалевского в СИЗО до 24 февраля (этой датой пока ограничен срок следствия).

По данным “Ъ”, на этот раз бывшему спортивному функционеру припомнили историю почти десятилетней давности, обвинив в хищении нескольких десятков миллионов рублей у совладельца одной из московских компаний. Детали расследования пока не раскрываются, известно лишь, что речь идет о хищении денег, которые потерпевшая сторона должна была получить в виде компенсации при выходе из состава учредителей ООО.

«Еще в 2017 году потерпевшая получила исполнительный лист о взыскании с ООО денежной компенсации, но на протяжении многих лет не предпринимала попыток обратить взыскание на имущество фирмы. А теперь заявляет, что у нее эти взысканные судебным решением деньги похитили. Но в такой ситуации речь идет не о мошенничестве, при котором лицо под влиянием обмана передает свое имущество виновному, а о причинении имущественного вреда, вопрос о возмещении которого должен разрешаться в гражданско-правовом порядке,— заявил “Ъ” адвокат Владимира Михалевского Алексей Ралдугин.— Более того, совершенно непонятно, почему претензии возникли именно к моему доверителю, поскольку ни учредителем, ни гендиректором компании, о которой идет речь в уголовном деле, он не являлся».

Напомним, что уголовное дело, по которому Владимира Михалевского судят, имеет схожую фабулу. В том случае в правоохранительные органы обратилась совладелица банка РСИ Белла Захарян. Бизнесвумен сообщила о хищении у нее около 85 млн руб. В ходе расследования Следственный комитет РФ (СКР) установил, что эти деньги обвиняемый, пользуясь «давними дружескими и доверительными отношениями с потерпевшей», получил от нее в виде займа в декабре 2015 года в здании банка РСИ. Средства спортивному функционеру понадобились якобы на развитие собственного бизнеса, но, как впоследствии выяснила заявительница, на самом деле взятыми у нее деньгами Владимир Михалевский и его супруга Инесса Шахвердиева (скончалась 16 августа 2020 года), выступавшая поручителем по займу, рассчитались с другими кредиторами.

Долг Белле Захарян Владимир Михалевский должен был вернуть до 1 марта 2016 года, но так этого и не сделал.

Попытки кредитора решить вопрос в досудебном порядке успехом не увенчались. В ноябре 2019 года последовала попытка вернуть деньги в порядке гражданского судопроизводства — дело в Люблинском суде столицы рассматривается до сих пор.

Сам Владимир Михалевский в 2018 году, пока Белла Захарян добивалась от него возврата долга, успел стать обвиняемым по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ее он совершил в марте—мае 2010 года, будучи первым зампредом московского отделения спортивного общества «Динамо». Тогда, как установило ГСУ СКР, Владимир Михалевский организовал изготовление и подписал от имени «Динамо» четыре фиктивных договора о рекламе с фирмами-однодневками. Никаких рекламных услуг спортивному обществу они не оказали, но на их счета поступили 21,4 млн руб., которыми, по версии следствия, распорядились сам фигурант и его неустановленные сообщники.

Впрочем, задержать тогда Владимира Михалевского не удалось. В августе 2018 года, не дожидаясь возбуждения уголовного дела, он вместе с женой уехал за границу. В октябре того же года он был заочно арестован Басманным судом и объявлен в международный розыск. Задержали фигуранта в декабре 2019 года в Испании, а еще через год по запросу Генпрокуратуры экстрадировали на родину.

Судебный процесс для Владимира Михалевского завершился вполне благополучно — 29 июня 2021 года Замоскворецкий суд прекратил его уголовное преследование в связи с истечением сроков давности.

А в апреле 2025 года по заявлению Беллы Захарян в отношении Владимира Михалевского было возбуждено уже уголовное дело по факту мошенничества. В его рамках Замоскворецкий суд Москвы отправил фигуранта под домашний арест, который впоследствии был заменен на запрет определенных действий.

Олег Рубникович