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Кавказ

Девелопер с Урала построит в Железноводске отель Cosmos на 639 апартаментов

08.10.2026, 20:09
Челябинский девелопер АПРИ получил разрешение на строительство гостиничного комплекса под брендом Cosmos в Железноводске. Документ администрация города выдала 30 сентября 2026 года, пишет РИА Новости.

АПРИ

Застройщиком выступает ООО «СЗ „АПРИ ФЛАЙ КУРОРТ“», проектная компания АПРИ. Отель будет работать по франчайзинговой модели Cosmos Hotel Group: девелопер построит объект, а оператор предоставит бренд и гостиничные стандарты. По данным компаний, комплекс сможет одновременно принимать 960 гостей.
Проект разместят на участке около 1,4 га на улице Семашко. В 12-этажном здании общей площадью 46,1 тыс. кв. м запроектировали 639 апартаментов и 88 машино-мест. В состав комплекса также войдут оздоровительный центр, кафе, спа-зона с круглогодичным открытым бассейном и зоны отдыха на крыше. Срок открытия объекта в сообщении о разрешении не назвали.
Железноводск станет для АПРИ первым проектом в Кавказских Минеральных Водах и выходом в курортную недвижимость. Девелопер представил эту площадку раньше: в документах компании за 2024 год говорилось о комплексе площадью более 40 тыс. кв. м с апартаментами и оздоровительными объектами, а завершение проекта планировали на 2027 год. В июне 2025 года структура Сбербанка приобрела 50% ООО «АПРИ ФЛАЙ КУРОРТ» за 480 млн руб. Тогда девелопер описывал будущий комплекс как объект более чем на 40 тыс. кв. м и указывал 2028 год как ориентир реализации. Нынешние параметры и срок открытия компания отдельно не уточнила.
Площадка находится в историческом центре курорта, рядом с Лермонтовским бюветом, указывала АПРИ в материалах о проекте. Курортная специализация города поддерживает спрос на размещение: согласно стратегии Железноводска до 2036 года, в 2024 году там работали 25 санаториев и 21 коллективное средство размещения общей емкостью 7 327 мест. За год в городе отдохнули 179,7 тыс. человек, загрузка санаториев достигла 77,2%. При этом 17 гостиниц приняли 8,2 тыс. гостей за первые четыре месяца 2025 года, а их средняя загрузка составляла 50,8%.
По данным Cosmos Hotel Group, на 2026 год ее портфель насчитывал 52 отеля в 32 городах, а номерной фонд — 12 тыс. номеров. Группа сообщала о выручке за 2025 год в размере 20,9 млрд руб. Для Железноводска появление объекта под федеральным брендом расширит гостиничное предложение за пределами санаториев; для АПРИ проект добавит курортный сегмент к портфелю жилой и коммерческой недвижимости.

Станислав Маслаков