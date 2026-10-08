Девелопер с Урала построит в Железноводске отель Cosmos на 639 апартаментов

Железноводск станет для АПРИ первым проектом в Кавказских Минеральных Водах и выходом в курортную недвижимость. Девелопер представил эту площадку раньше: в документах компании за 2024 год говорилось о комплексе площадью более 40 тыс. кв. м с апартаментами и оздоровительными объектами, а завершение проекта планировали на 2027 год. В июне 2025 года структура Сбербанка приобрела 50% ООО «АПРИ ФЛАЙ КУРОРТ» за 480 млн руб. Тогда девелопер описывал будущий комплекс как объект более чем на 40 тыс. кв. м и указывал 2028 год как ориентир реализации. Нынешние параметры и срок открытия компания отдельно не уточнила.