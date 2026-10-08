Девелопер с Урала построит в Железноводске отель Cosmos на 639 апартаментов
08.10.2026, 20:09
Челябинский девелопер АПРИ получил разрешение на строительство гостиничного комплекса под брендом Cosmos в Железноводске. Документ администрация города выдала 30 сентября 2026 года, пишет РИА Новости.
Застройщиком выступает ООО «СЗ „АПРИ ФЛАЙ КУРОРТ“», проектная компания АПРИ. Отель будет работать по франчайзинговой модели Cosmos Hotel Group: девелопер построит объект, а оператор предоставит бренд и гостиничные стандарты. По данным компаний, комплекс сможет одновременно принимать 960 гостей.
Проект разместят на участке около 1,4 га на улице Семашко. В 12-этажном здании общей площадью 46,1 тыс. кв. м запроектировали 639 апартаментов и 88 машино-мест. В состав комплекса также войдут оздоровительный центр, кафе, спа-зона с круглогодичным открытым бассейном и зоны отдыха на крыше. Срок открытия объекта в сообщении о разрешении не назвали.
Железноводск станет для АПРИ первым проектом в Кавказских Минеральных Водах и выходом в курортную недвижимость. Девелопер представил эту площадку раньше: в документах компании за 2024 год говорилось о комплексе площадью более 40 тыс. кв. м с апартаментами и оздоровительными объектами, а завершение проекта планировали на 2027 год. В июне 2025 года структура Сбербанка приобрела 50% ООО «АПРИ ФЛАЙ КУРОРТ» за 480 млн руб. Тогда девелопер описывал будущий комплекс как объект более чем на 40 тыс. кв. м и указывал 2028 год как ориентир реализации. Нынешние параметры и срок открытия компания отдельно не уточнила.
Площадка находится в историческом центре курорта, рядом с Лермонтовским бюветом, указывала АПРИ в материалах о проекте. Курортная специализация города поддерживает спрос на размещение: согласно стратегии Железноводска до 2036 года, в 2024 году там работали 25 санаториев и 21 коллективное средство размещения общей емкостью 7 327 мест. За год в городе отдохнули 179,7 тыс. человек, загрузка санаториев достигла 77,2%. При этом 17 гостиниц приняли 8,2 тыс. гостей за первые четыре месяца 2025 года, а их средняя загрузка составляла 50,8%.
По данным Cosmos Hotel Group, на 2026 год ее портфель насчитывал 52 отеля в 32 городах, а номерной фонд — 12 тыс. номеров. Группа сообщала о выручке за 2025 год в размере 20,9 млрд руб. Для Железноводска появление объекта под федеральным брендом расширит гостиничное предложение за пределами санаториев; для АПРИ проект добавит курортный сегмент к портфелю жилой и коммерческой недвижимости.